Mientras los especialistas de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) cumplen con los primeros pasos de la investigación del accidente en el que perdió la vida el banquero Jorge Brito en Salta, el ministro de Seguridad de esa provincia, Juan manuel Pulleiro, destacó este sábado 21 de noviembre en declaraciones radiales que "no tenemos dudas que el helicóptero embistió esos cables de las tirolesas, porque cayó al costado y además porque tenemos el relato de una testigo que vio cuando se produjo ese impacto". "Al chocar el cable se quedaron sin el rotor de cola y cayeron...", enfatizó el funcionario.

"Brito conocía muy bien ese camino, venía muy seguido a Salta, llegaba en avión a la capital y de ahí iba en helicóptero a Joaquín V. González, pero cuando nosotros sobrevolamos con una máquina de la Gobernación el lugar, y eso que íbamos también con un piloto muy experimentado, la verdad es que esos cables de las tirolesas nos resultaban difíciles de ver...", agregó Pulleiro en Sábado Tempranísimo, el programa de Marcelo Bonelli en Radio Mitre, al tiempo que sostuvo que se investigará si la empresa Salta Rafting "cumplía con las especificaciones en señalización" del lugar.

Los especialistas aéreos empezaron con los estudios de la caja negra del Eurocopter AS 350 Ecureuil matrícula LV-FQN color gris que se precipitó a las aguas del río Juramento poco después de las 18 del viernes 20 de noviembre. Los peritos de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) arribaron a Salta desde la provincia de Córdoba, y se espera que brinden este domingo las primeras informaciones oficiales sobre el accidente.

El cable que cruza sobre el río Juramento se ve como una línea blanca, y al costado los restos del helicóptero.

Cuatro miembros de la JST, incluido un investigador a cargo de la sede de Córdoba, integran la delegación de expertos a cargo de la investigación en Cabra Corral, y se encargarán de coordinar las tareas del Equipo de Trabajo de Investigación de Campo (ETIC) en lo que serán las pericias técnicas de los restos del helicóptero en el que viajaban Brito y el piloto Santiago Beaudean, ambos fallecidos como consecuencia del accidente.

"No me consta que el gobernador Gustavo Sáenz haya estado a punto de viajar con Brito en ese helicóptero, ellos habían compartido un almuerzo, pero no me hijo el gobernador que lo hubieran invitado a ir a Joaquín V. González", agregó el "Se dispusieron todos los mecanismos necesarios para garantizar el acceso a la documentación e información requerida para la investigación", remarcó la JST, que precisó que "el próximo comunicado oficial se confeccionará en base al trabajo realizado en el campo por el ETIC y estará disponible aproximadamente en las 12 horas posteriores al arribo de los investigadores al lugar del suceso".

La Junta de Seguridad en el Transporte señaló que "el informe Informe Básico se publicará luego de las 48 horas de iniciada la investigación".



Brito, de 68 años y con seis hijos, había fundado el Banco Macro en la década del 80 y además fue presidente de la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA). El reconocido banquero había conducido la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) entre 2012 y 2014, a la vez que se destacaba también en negocios inmobiliarios y agropecuarios.

