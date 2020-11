Cafiero dijo que Alberto Fernández está "perfecto de salud" y descartó cambios de Gabinete

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó este lunes 16 de noviembre que el presidente Alberto Fernández está "perfecto de salud", y desmintió cambios en el Gabinete en el corto plazo, ya que el jefe de Estado está "conforme con el trabajo de todos".

"El Presidente está perfecto de salud y no tiene coronavirus. No se ha contagiado en todos estos meses. Evidentemente en estos ocho, nueve meses han ocurrido descuidos pero no es más que eso", resaltó Cafiero.

En diálogo con la señal CNN en Español, el jefe de Gabinete reconoció que "efectivamente ha habido descuidos", pero reiteró que "nadie se ha contagiado, por suerte, a partir de esos descuidos".

Al referirse a la salud del Presidente, Cafiero destacó que "a pesar de tener todos los cuidados, uno está expuesto a este virus", y precisó que Fernández deberá "continuar con el protocolo" Covid, por haber estado en contacto estrecho con un caso positivo.

La Rioja, Formosa, Olivos y otros contactos de Alberto sin barbijo ni distancia

En esa línea, el jefe de Gabinete detalló que el jefe de Estado está "en funcionamiento" desde la Residencia de Olivos, y ejemplificó: "Por videoconferencias, por llamados, en modo remoto, haciéndose cargo de la agenda pública permanentemente y de la administración del país".

Luego del reemplazo de la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, por el referente kirchnerista Jorge Ferraresi, Cafiero descartó nuevos cambios.

"Lo ha dicho el Presidente. Él es el que elige a sus colaboradores y colaboradoras y está conforme con cómo se viene trabajando en el Gabinete, con cómo vienen trabajando, con cómo se hizo una reestructuración de deuda del 99%, cómo se llevó adelante una inversión en un Estado que estaba fundido", resaltó.

En ese marco, subrayó que "el punto de partida de este Gobierno fue un Estado fundido por el gobierno anterior (de Mauricio Macri) y un eventual default de deuda".

Alberto Fernández dijo que no piensa en hacer más cambios en el gabinete

"Este gabinete reestructuró esa deuda, invirtió 45 mil millones de pesos haciendo 12 hospitales modulares para que en la Argentina ningún ciudadano o ciudadana se quede sin atención médica. Y eso es muy valioso. Es parte de una decisión política de un Gobierno", ponderó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que la Argentina esté en condiciones de comenzar el operativo de vacunación antes de fin de año, respondió: "Una vez que se aprueben, la Argentina va a estar en condiciones de adquirirlas porque ya tiene todos los contratos en marcha. Y una vez que Argentina las logre adquirir va a empezar la campaña de vacunación".

"Argentina lo que hizo es lo que muchos Estados hicieron: tratar de acordar rápidamente, primero tomando conocimiento de los avances que venían haciendo distintos laboratorios que ya estaban en las últimas fases y que venían probando la vacuna", indicó.

Por último, afirmó que "en el marco contractual obviamente hay plazos, pero esos plazos siempre están sujetos a la aprobación de la vacuna". "Las vacunas que adquiere el Estado argentino son vacunas que están aprobadas, por eso nosotros hemos garantizado la dotación de vacunas pero siempre que estén autorizadas", agregó.

EuDr / DS