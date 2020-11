Amado Boudou criticó al Gabinete de Alberto Fernández: "No están acompañado al Presidente"

El ex vicepresidente Amado Boudou salió este sábado 14 de noviembre a criticar al Gabinete del mandatario Alberto Fernández y pidió que haya "más voces oficiales explicando" las medidas del Gobierno. "Veo que desde lo ministerial no se está acompañado al Presidente", expresó.

De esta manera, el ex funcionario que cumple prisión domiciliaria tras haber sido sentenciado a una condena de 5 años y 10 meses por quedarse con acciones de la imprenta Ciccone, se sumó a la frase "funcionarios que no funcionan" de la vicepresidenta Cristina Kirchner, justo en la semana en la que renunció María Eugenia Bielsa del Ministerio de Hábitat. "No solo hay que avanzar en las medidas de gobierno sino también explicarlas para que la sociedad se las apropie", dijo Boudou.

El volantazo del Gobierno tras la carta y los lineamientos de Cristina Kirchner

En diálogo con el programa Gente de Derecho que conduce Jorge Rizzo y se emite por Radio Cooperativa, el ex vicepresidente defendió la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que impulsa el oficialismo: "En 2008 provocó un profundo debate, esta formula la pensamos desde Anses con 2 ejes, 1 que no se separen las jubilaciones de los salarios y la segunda parte nosotros propusimos que cuando el país crece los jubilados también se favorezcan".

"La aplicación de la fórmula es una mejora, pero mientras se mantiene la formula hay que recuperar los veinte puntos que se perdieron en la época de Macri. Macri nos dejó como el país que más le debe al FMI. Es una situación muy difícil. Es obvio que la fórmula de las jubilaciones no puede arreglar toda la economía", agregó el ex director ejecutivo de la ANSES.

En esa línea, siguió: "Yo creo que para los tiempos que vienen de mejora postpandemia esto va a impactar favorablemente sobre los haberes jubilatorios que han perdido más de veinte puntos en la época de Macri. Esta fórmula fue avalada por la Corte de 2008, por lo que no debería judicializarse. Sí me gustaría que en diciembre se diera un refuerzo como hacían Néstor y Cristina. La expansión del sistema jubilatorio es parte de la solución".

Boudou conducción: hará un programa de radio desde su prisión domiciliaria

En cuanto a su situación judicial, expresó: "Yo sigo con prisión domiciliaria esperando se resuelva favorablemente porque es una causa con testigos comprados. Hubo 10 jueces puestos a dedo durante el gobierno de Macri, el senado que es quien da los acuerdos los llamo para aprobar o no sus designaciones, 7 fueron por lo que los otros 3 (Bruglia, Castelli y Bertuzzi) algo tenían que esconder".

"Fue una situación dura pero con mi compañera, mis hijos y mis compañeros de la política que fueron a visitarnos a los penales me dejaron la tranquilidad de que hice lo que tenía que hacer y no hice lo que no tenía que hacer", agregó.

Y concluyó: "Nadie puede estar fenómeno preso pero además se había armado un sistema especial para los presos K donde nos tenían a todos en un mismo pabellón para escucharnos y amedrentarnos".

