Comenzó el debate sobre Ganancias en Diputados

Con la participación de funcionarios que intercambiaron con los diputados, comenzó en este martes 9 de marzo el debate del proyecto de reforma al Impuesto a las Ganancias en un plenario de Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo. En tal sentido, la intención del oficialismo es que la iniciativa sea sancionada este mismo mes por el Congreso.

En el plenario de las Comisiones, presididas por Carlos Heller y Vanesa Siley, participaron el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, la titular de la AFIP, Mercedes Marco del Pont y el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias.

Las comisiones volverán a reunirse el próximo jueves a las 14 para escuchar a especialistas en materia tributaria, y lo harán nuevamente el viernes a las 15 con la presencia de sindicalistas, según informó Heller al comienzo de la videoconferencia.

La intención del oficialismo es realizar una ronda de consultas a lo largo de esta semana y emitir dictamen. De no ser posible esto último, la idea es firmar el despacho entre el 15 y el 16 de marzo, previo a su tratamiento en el recinto de sesiones el miércoles 17 o el jueves 18.

La iniciativa impulsada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, establece que quedarán exentos del pago de Ganancias quienes perciben salarios brutos de menos de 150 mil pesos y su la entrada en vigencia será retroactiva a enero pasado, con lo cual a los trabajadores se les reintegrará la suma que se les descontó a lo largo del primer trimestre del año.

Las dudas de la oposición

Al momento de las consultas, el diputado de la UCR, Luis Pastori, informó que desde Juntos por el Cambio están de acuerdo en “varias de las reformas” introducidas en Ganancias, como, por ejemplo, la deducción del concubino o la vigencia de la ley a partir del primero de enero. Sin embargo, sugirió otros cambios.

De esa manera, Pastori consideró eliminar la limitación de los jubilados que estarían fuera del beneficio porque tributan el impuesto a los Bienes Personales. “Nos parece muy injusto mantener esta discriminación en contra de los jubilados”, expuso. A partir de esto, si bien reiteró su apoyo al objetivo del proyecto, expresó que tiene “serias discrepancias” con “el diseño”. Ante ello, cuestionó que los salarios por encima de 150.000 pesos tendrán una “gravabilidad plena” y “van a estar pagando en forma desproporcionada”.

“El mínimo no imponible permanece igual, lo que se crea es una deducción especial hasta 150.000”, indicó y preguntó “con qué mecanismo” el Poder Ejecutivo (que estará facultado para eso) podrá procurar que aquellos salarios que están en el rango de entre 150.000 y 173.000 pesos “no terminen teniendo un sueldo neto inferior”. A su vez, el misionero advirtió que “en un contexto altamente inflacionario como tenemos en la economía argentina”, la actualización debería ser por el IPC y no por el índice RIPTE, además de realizarse semestralmente y no anualmente.

Al finalizar, el diputado radical solicitó que se contemplen las deducciones por gastos de educación e hijo con discapacidad, y reveló que con respecto a los trabajadores autónomos “se va a producir una discriminación muy grosera”.

En referencia a los jubilados, el subdirector general de Fiscalización de la AFIP, Julián Ruiz, apuntó que el fallo García de la Corte Suprema “se refiere a los jubilados en general, pero con una condición en particular, que es la vulnerabilidad”. “El proyecto viene a resolver esa cuestión”, dijo, y aclaró que “no es que si tiene otro ingreso pierde este mínimo no imponible, sino que se plantea que aquellos que no están en condiciones de vulnerabilidad, que tienen más de ocho haberes mínimos garantizados y tienen adicionalmente otro ingreso van a obtener el que tienen los trabajadores en relación de dependencia”.

En tanto, Arias, sostuvo que “si aumentamos el mínimo no imponible o las deducciones para que haya menos trabajadores y trabajadoras que pagan Ganancias, obviamente eso afectaría a toda la escala, incluso a las personas de altos ingresos”.

Con respecto a la actualización por inflación, reclamada desde Juntos por el Cambio, Arias precisó que entre 2015 y 2019 “los salarios crecieron menos que la inflación, por eso se dio esta incorporación extraordinaria de personas al impuesto”. “Las deducciones se actualizaron por el RIPTE, que creció 20 puntos menos que la inflación, fundamentalmente en el año 2018 y 2019”, agregó.

“Nosotros no pensamos que esto va a volver a suceder, todo lo contrario, nuestro Presupuesto 2021 prevé que durante este año el salario real crezca más que la inflación, con lo cual este esquema de actualización en este escenario macroeconómico es válido”, aseveró.

En relación a la deducción por hijo con discapacidad, el secretario de Política Tributaria explicó que esa deducción “hace que el beneficio sea mayor a las personas de más altos ingresos”, por lo cual “no es la mejor forma de dar una cobertura a través del impuesto a las Ganancias”, ya que se afecta la cuestión equitativa.

Por su parte, Nicolás Del Caño (PTS-Frente de Izquierda) detalló que “si hay una paritaria que recupere el salario, muchos trabajadores pasarían nuevamente a pagar Ganancias”, y por eso consideró que "este impuesto debería ser eliminado para todos los trabajadores bajo convenio". Sobre este tema, Arias respondió que “si el salario crece más que la inflación, que es el objetivo del Gobierno para el año 2021 en el marco de la recuperación post-pandemia, los trabajadores se verán beneficiados, porque la actualización del mínimo no imponible es por el índice de salarios”.

