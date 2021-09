Cómo le fue en las PASO al ex juez federal de Formosa que se candidateó para ser diputado nacional

El ex juez federal que se ganó el rechazo de Gildo Insfrán en Formosa por habilitar el ingreso de personas varadas a la provincia pese a las restricciones por el coronavirus, finalmente compitió el domingo en las elecciones Primarias. Fernando Carbajal, candidato de Juntos por Formosa Libre, la versión local de Juntos por el Cambio, logró una cantidad de votos que le permitirá competir en las generales de noviembre, pero muy lejos del primer puesto.

En la antesala de las elecciones, el desempeño electoral de la oposición formoseña era de esperar: debido a la hegemonía dominante del oficialismo, la lista oposición no tenía reservado un lugar mejor que un segundo puesto. Y esa expectativa se cumplió, aunque con un desempeño que dejó satisfecho a Carvajal y a la oposición formoseña.

En esa provincia del norte argentino, el oficialismo del Frente de Todos logró cosechar el 48,15% de los votos mientras que Juntos por Formosa Libre se posicionó en segundo lugar con el 28,9%. En tercer lugar quedó el Frente Estamos con Vos (19,04%) y Principios y Convicción en el cuarto (2,66%).

Más allá del resultado, Carvajal celebró los resultados de los comicios, principalmente en relación al rendimiento que tuvo la oposición. “El gobierno ha perdido esta elección, ha bajado su techo más alto y quedó en un piso por debajo de 50%”, destacó el ahora candidato a diputado nacional.



Para el ex juez federal, esos resultados se traducen en un mensaje al gobierno provincial, algo similar a lo que se esgrime a nivel nacional con el fracaso electoral del oficialismo. “La gente le ha dicho basta a este modelo. El 52% de los formoseños le ha dicho que no a Gildo”, dijo en declaraciones al portal Via Formosa.

“Nuestra idea es reemplazar este régimen autoritario por un gobierno democrático, por eso tenemos que formar líderes en los diferentes lugares de la provincia para que en 2023 pueden competir por las intendencias, tenemos que trabajar fuerte si queremos ser gobierno en 2023”, sostuvo.

“Ahora le deseamos al gobernador Gildo Insfrán que termine sus dos años de gobierno como corresponde, que ojalá cambie y entienda el mensaje del pueblo formoseño”, agregó con miras a la elección ejecutiva de 2023.

En ese marco, Carvajal sostuvo que “no podemos usar las mismas herramientas tramposas que usan ellos”. “No podemos hacer lo mismo, así que si queremos competir habrá que hacerlo con las herramientas legales, la ley de lemas es una trampa que se usa para confundir al electorado”, manifestó.



Desde su despacho en la sede del Poder Judicial de Formosa, Carbajal fue el primer magistrado que firmó una resolución para permitir el ingreso a la provincia de ciudadanos varados, algo que repitió en reiteradas ocasiones y fue repudiado por las autoridades sanitarias locales que hasta la actualidad lo responsabilizan de un pico de contagios y muertes por coronavirus en ese distrito del norte argentino.

Mientras un amplio sector le reprocha haber utilizado sus sentencias para instalarse políticamente en un contexto sanitario negativo en el que incluso viajaron referentes nacionales del macrismo como la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el diputado nacional Waldo Wolff a agitar protestas opositoras, Carbajal está convencido que fue el oficialismo el que lo instaló como una figura candidateable.

“Con su ataque, el gobierno me posicionó como una figura política, algo que no era mi intención porque no hice nada para eso. Mi única tarea era estar en la sala de audiencias dictando resoluciones, pero ellos me pusieron como enemigo público número uno”, aseguró en diálogo con PERFIL.