De la comparsa a la boleta electoral: la historia inclusiva de un candidato a intendente en San Luis

Carlos Muñoz tiene 49 años y vive en Santa Rosa del Conlara, un pueblo a 15 kilómetros de Merlo, en San Luis, de unos 10 mil habitantes. Proviene de una familia humilde, milita desde los 15 años y en 2017 produjo una de las sorpresas electorales de la provincia cuando venció al radicalismo local liderado por Miguel Postiguillo y llegó a ser reelecto concejal del PJ. La contienda lo convirtió en uno de los candidatos más votados en la localidad.

El dirigente se perfila ahora a disputarle la intendencia del pueblo al espacio de Postiguillo, que llevará como candidata a Marta Beatriz Ponce. Muñoz no deja dudas sobre su pertenencia partidaria y su cercanía con el actual gobernador, Alberto Rodríguez Saa, quien este domingo competirá contra su hermano Adolfo. “Yo tengo un vínculo excelente con el Gobernador. Jamás me sentí discriminado por él. Cuando me llamó para proponerme la candidatura a intendente me dijo que contaba con su apoyo y que mi vida personal era mi vida personal”, explica a PERFIL en comunicación telefónica.



Durante años, Muñoz integró la comparsa Candela, donde representó a la provincia en el Carnaval de Río, en Brasil. "A mí me encanta bailar. Tuve una comparsa que representó a la provincia de San Luis y a Santa Rosa en muchos lugares", contó en declaraciones a la radio La 990. "Ahora no estoy bailando. Desde que asumí como concejal tomé la decisión de no bailar más. Me encanta, me fascina y amo el baile, pero yo siempre dije 'cada cosa en su lugar'", agregó.

Sin prejuicios. La historia de este dirigente se hizo conocida de forma masiva en las redes por una usuaria que contó detalles de su vida.

En mi Pueblo uno de los candidatos es un chabón pobre, gay antes travesti, que viene de hogar monoparental (su papá murió cuando era peque) y se le burlan por todo esto y porque no terminó la secundaria.



Y saben qué amo? Que el domingo es MUY probable que gane las elecciones. — Susi (@PeroSincera) June 13, 2019

“Dejó la escuela y empezó a trabajar como fotógrafo de eventos especiales, cumples, actos del cole, todo. Y tenía un hobbie: bailar. Se hizo unos trajes hermosos con plumas y lentejuelas y salió a la pista con unas tangas ínfimas. Hasta hoy en día doy Fe que NADIE baila como él. Frente a la Plaza, por la calle perpendicular a la Iglesia todo un Pueblo lo aplaudía. El mismo que el resto del año se burlaba”, agregó @PeroSincera.

Carlos se autodefine gay y, aunque vive en un pueblo pequeño y con tradiciones arraigadas, asegura que "jamás" fue discriminado. "Soy gay completamente asumido. Desde muy chico. Lo hablé con mis padres y ante la sociedad de Santa Rosa me he presentado siempre tal cual como soy. Nunca, jamás fui discriminado. Mi pueblo siempre me ha aceptado”, explicó durante un reportaje.

San Luis: los Rodríguez Saá se baten a un duelo con final abierto

Una sola vez -detalla- se sintió excluido por su orientación sexual. Fue poco después de la asunción de Postiguillo en 2011. "Yo era el director de Cultura y Deporte en Santa Rosa. Me sacaron a la calle. Me hicieron hacer trabajos pesados, de hombre y yo no me siento así. Me mandaron a desmontar y cavar zanjas, a hacer trabajos brutos. Yo no bajé los brazos. Querían que renuncie y no lo hice", asegura.

Su adolescencia y juventud tampoco fueron fáciles. Con una familia de 8 hermanos, no llegó a terminar sus estudios. "Me hubiera encantado terminar la secundaria pero en esos años mis padres no podían pagar mis estudios. Era muy difícil, pero yo seguí militando y trabajando", relata a PERFIL.

Aunque el pueblo no todos lo quieren -sus adversarios lo tildan de andar en "patota" y hasta de haber realizado "amenazas" contra una radio local- , en la actualidad su objetivo es llegar a la intendencia de Santa Rosa del Conlara para "trabajar con el turismo" y las zonas rurales. “Nosotros tenemos un balneario imponente. Tenemos que hacer que nuestro pueblo figure en la agenda provincial y nacional, que el turismo venga y nos conozca”, detalla, y concluye: “A mí lo que me interesa es trabajar con la gente carenciada porque vengo de lo humilde”.

AB EA