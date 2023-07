Con el apoyo de gobernadores, Massa busca los votos del Norte

Sergio Massa, con su doble rol a cuestas, ministro de Economía y candidato oficial, encaró su gira veloz por tres provincias del norte grande aliviado, gracias al pacto con el FMI entre sus manos, y dispuesto a mostrar que los gobernadores del Partido Justicialista están totalmente encolumnados detrás de su aventura electoral. Recolectó fotos, mostró gestos, regaló guiños y trató en todo momento de regar de épica a la campaña de cara a las PASO.

El funcionario y su entorno tienen varios puntos claros sobre la mesa. El primero es que si el oficialismo pretende imponerse en la próxima cita electoral requiere de los sufragios de la provincia de Buenos Aires y del denominado norte grande. “Cada vez que el PJ ganó fue con los votos de provincias como La Rioja, Tucumán, Chaco, y del distrito bonaerense”, marcan del lado tigrense, que en su primera parada del tour tomó contacto con el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, en la residencia oficial y trató de levantar ánimos tras la caída local en manos de Juntos por el Cambio hace semanas.

En la cena que se realizó el jueves por la noche, Massa expresó que tiene “varias derrotas encima”, que la democracia “siempre da la revancha siempre” y pidió aunar esfuerzos de cara al domingo 13. El territorio cuyano no posee un peso esencial dentro del mapa electoral (representa el 1,69% del padrón con 579.913 electores), pero el líder de Hacienda sabe que la pelea es voto a voto contra JxC, que cada voluntad cuenta y que aquel que respalda al kirchnerismo no fallará: el domingo 13 apoyará a UxP. A este panorama, se le suma otro análisis propio del massismo: “La oposición no genera ninguna expectativa y mucha gente quiere y vota por personas, por lo cual no influye una foto más o menos con Cristina o Alberto”, remarcan.

También, el hombre fuerte de Hacienda tiene claro que después de las primarias, el que apostó por Juan Grabois en la interna lo respaldará sin problemas. Un miembro del oficialismo calcula que el ex intendente retiene el 98% de los sufragios que pueda cosechar el referente de Patria Grande, un panorama que no se ve en la coalición opositora. En ese sentido, hay otro cálculo que sobrevuela conversaciones: Horacio Rodríguez Larreta es un rival “más conveniente” en las generales para UxP ya que el alcalde porteño no podría contar en octubre con las personas que respalden a su rival en el pleito interno, Patricia Bullrich. Días atrás, decían lo contrario y repetían que la dirigente del PRO era la mejor oponente para ganar.

Con ese marco, el dirigente que quiere ser el sucesor de Alberto Fernández pidió en cada evento, con énfasis, “compromisos” para defender “el futuro de los argentinos”, llevando su propuesta electoral casa por casa, fábrica por fábrica, barrio por barrio. Disparó sin piedad contra la oposición, señalando su desorden y lo que realizó bajo la gestión de Mauricio Macri entre 2015 y 2019. Y se animó a hablar de la construcción de un “pacto federal” a partir del 10 de diciembre en un acto en La Rioja, lugar que dispone de 294 mil electores y significa el 0,86% del padrón.

Las palabras las pronunció junto con el mandatario provincial, Ricardo Quintela, acompañado por Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, y Raúl Jalil, de Catamarca. Gildo Insfrán, de Formosa, Oscar Herrera Ahuad, de Misiones, y Gustavo Bordet, de Entre Ríos, eran otros de los dirigentes que iban acompañar a Massa en la foto de este viernes pero no estuvieron por cuestiones puramente de agenda, resaltaron fuentes oficiales. Ante PERFIL, añaden que el ministro seguirá en los próximos días visitando el interior en la recta final hacia las primarias. Su siguiente paso fue pisar Tucumán, sobre el cierre de ayer, porque hoy realizará una recorrida junto con trabajadores y volverá a protagonizar un nuevo acto con autoridades locales.