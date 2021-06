Con la llegada de más dosis de AstraZeneca, Argentina supera las 20 millones de vacunas

Argentina superará mañana los 20 millones de vacunas contra el coronavirus arribadas al país desde el inicio del plan de vacunación, luego de que de más de 800 mil dosis de AstraZeneca que se esperaba que aterrizaran anoche y se sumarán a las más de 930 mil dosis del mismo laboratorio que llegarán mañana.

Un vuelo de la compañía Aeroméxico, estaba programado para arribar poco después de las 20.30 de ayer en el aeropuerto internacional de Ezeiza, trayendo en sus bodegas 811 mil dosis de la vacuna AstraZeneca, constituyendo el primer embarque que llega directamente desde México y que forma parte del acuerdo bilateral, por el cual se produce el principio activo en la Argentina y luego se formula y envasa en ese país.

En tanto, mañana –aproximadamente a las 6.30– arribarán 934.200 dosis del mismo laboratorio, también por la producción conjunta con México, siendo este el cuarto cargamento de este tipo de vacunas, que se sumará a las 843.600 dosis recibidas el 27 de mayo, a las 2.148.600 que arribaron el 31 del mismo mes y a las 811 mil de ayer.

Argentina recibió hasta el momento 18.931.945 dosis de vacunas y con las últimas partidas de AstraZeneca se alcanzará la cifra de 20.677.145: 9.415.745 corresponden a Sputnik V (7.875.585 del componente 1 y 1.540.160 del componente 2), 4.000.000 de Sinopharm, 580 mil AstraZeneca-Covishield, 1.944.000 AstraZeneca a través del mecanismo Covax y 4.737.400 serán dosis de AstraZeneca-Universidad de Oxford.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, destacó que el plan de vacunación contra el coronavirus “viene avanzando con paso muy firme” en todo el país, pero advirtió que mientras tanto “no hay que relajar los cuidados” ya que la pandemia de coronavirus “no terminó”.

“Mientras nos seguimos vacunando no hay que relajar los cuidados, pensando que esto se superó. Tenemos muchos fallecimientos, más de 7.500 personas internadas en unidades de terapia intensiva; esto está lejos de haberse superado”, dijo ayer en declaraciones a las radios Mitre y La Red.

“Las vacunas están llegando y ahí hay mucha esperanza, expectativa, de dar vuelta la página”, sostuvo, ante el anuncio de que la próxima semana la Argentina superará los 20 millones de dosis recibidas desde el inicio del plan de vacunación. El viernes también se anunciaron nuevos contratos con Sinopharm por 2 millones más de dosis y con CanSino por 5.4 millones de vacunas Convidencia, cuya autorización “con carácter de emergencia” concretó en las últimas horas el Ministerio de Salud, tras la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

La llegada de mayor cantidad de dosis permitió que, a través del Plan Estratégico de Vacunación, el gobierno nacional junto a las 24 jurisdicciones del país, volvieran a alcanzar esta semana el récord de vacunaciones diarias con 376.815 inoculaciones aplicadas. La cartera sanitaria informó que a la fecha ya están vacunados con la primera dosis el 84,5% de todas las personas mayores de 60 años.

Si se desagrega por franjas etarias, el 86% de las personas entre 60 a 69 años también recibió una dosis, el 88% de los que tienen entre 70 y 79 años fueron vacunados, y el 79,5% de los de 80 años o más, fueron inoculados con al menos una dosis.

De acuerdo a los datos del Monitor Público de Vacunación, el registro online que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino, hasta esta mañana fueron distribuidas 18.853.790 vacunas, de las cuales 16.102.741 ya fueron aplicadas: 12.879.690 personas recibieron la primera dosis y 3.223.051 ambas.

En la provincia de Buenos Aires, se amplió desde ayer la vacunación sin turno a los mayores de 60 años. De esta manera, quienes formen parte de este grupo ya pueden acercarse a cualquier vacunatorio cercano a su domicilio para recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, sin la necesidad de inscripción previa, y solo presentando DNI que acredite domicilio en la Provincia. La medida ya regía desde la semana pasada para los mayores de 70 años.

Oficializan la autorización para Convidencia

El Ministerio de Salud oficializó la autorización “con carácter de emergencia” de la vacuna Convidencia contra el coronavirus, luego de la aprobación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). Así fue oficializado a través de la Resolución 1671/2021, que lleva la firma de la ministra Carla Vizzotti, y que fue publicada este sábado en el Boletín Oficial.

El viernes el gobierno nacional anunció que avanza un acuerdo para la adquisición de 5,4 millones de dosis de esta vacuna, que se sumarán a las 19 millones ya arribadas a la Argentina. La vacuna Convidencia (Recombinant Novel Coronavirus Vaccine (Adenovirus Type 5 Vector) es de una sola dosis y fue desarrollada por laboratorio Cansino Biologics Inc (Beijing institute of Biotechnology). Es la tercera desarrollada por China, luego de Sinovac y Sinopharm. La aprobación fue autorizada “en virtud de lo establecido por los artículos 8° y 9° de la Ley N° 27.573 y de conformidad con las recomendaciones de la Anmat”, según indica el texto. La cartera de Salud había adelantado el viernes la noticia desde su cuenta de Twitter.