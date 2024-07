Denunciaron al secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, acusándolo de extorsión en el marco del conflicto por la licitación de grúas en la Ciudad de Buenos Aires y la recolección de residuos en los barrios porteños. La denuncia penal fue presentada por el legislador porteño de la Coalición Cívica (CC), Facundo Del Gaiso, alegando prácticas extorsivas por parte del dirigente sindical.

Según Del Gaiso, la situación se agrava por irregularidades detectadas en las licitaciones de las empresas recolectoras de basura, que fueron canceladas por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. El legislador también mencionó la presunta influencia de la familia Moyano en las firmas Ashira y Transporte 9 de julio.

“Mi denuncia penal por extorsión contra el clan Moyano cayó en el Juzgado Federal N° 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti. Las calles de CABA aún siguen con basura por culpa de los chantajes. Pero se va a terminar, no aceptamos vivir bajo las leyes mafiosas de Moyanolandia”, indicó el legislador en redes sociales.

La denuncia del legislador porteño se dio en el marco de la intensificación del conflicto que culminó con algunas calles de la Ciudad de Buenos Aires atestadas de basura. "Nos despertamos y vimos que se estaba levantando la basura en un 30%. Hasta el viernes pasado no había ningún problema, lo que sucedió es que se dio de baja la licitación de grúas", explicó Del Gaiso en diálogo con Radio Rivadavia.

Detalles de la denuncia del legislador porteño

El conflicto se intensificó tras la decisión de estatizar el servicio de grúas en respuesta a una sesión legislativa que reveló prácticas irregulares de largo plazo. La pre adjudicación de la licitación a empresas vinculadas, según Del Gaiso, apuntaba a favorecer intereses relacionados con el sindicato de Choferes de Camiones.

En su denuncia, el legislador argumentó que las medidas de fuerza adoptadas por el sindicato, incluida la amenaza de interrumpir el servicio de recolección de residuos, tienen como objetivo presionar al Gobierno de la Ciudad para obtener la adjudicación de contratos favorables a empresas vinculadas al clan Moyano.

"Hasta el viernes no había problemas, cuando se enteran de que va a caer la licitación, le tocaron los negocios a Moyano, los camiones no funcionan bien, las condiciones laborales no son buenas, y trabajan a reglamento", criticó Del Gaiso, reflejando su preocupación por la situación laboral y la gestión administrativa de los contratos públicos.

Conflicto por la basura en la Ciudad de Buenos Aires: un camión con un principio de incendio tiró residuos a la calle

El legislador también destacó la urgencia de investigar las presuntas irregularidades administrativas relacionadas con la adjudicación de contratos durante la transición de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires.

En la denuncia presentada ante la Justicia, Del Gaiso subrayó que "resulta incongruente adoptar una medida de fuerza gremial, en el marco del servicio de recolección de residuos cuyos supuestos incumplimientos por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no han sido formalmente denunciados ante las autoridades competentes, y en defensa de trabajadores de una eventual contratación por parte de dicho Gobierno; sin claro tener otras intenciones que la intimidación y extorsión de las autoridades locales".

Además, agregó que "la amenaza de interrupción del servicio de recolección de residuos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires por los choferes agremiados en el Sindicato de Choferes de Camiones es una clara intimidación que presupone la puesta en riesgo de la seguridad y salubridad de los que habitan y concurren diariamente a la capital porteña".

Jorge Macri investigará al gobierno de Rodríguez Larreta por la licitación de las grúas de acarreo

Para el legislador porteño, la medida de fuerza en defensa de los choferes "no tiene otra finalidad que obtener la firma del jefe de Gobierno, Jorge Macri, de la adjudicación de la Licitación Pública, beneficiando a las empresas Ashira S.A. y Transportes 9 de Julio S.A., ambas compañías, de pública vinculación con el Sindicato de Choferes de Camioneros, como ya fuera descripto ut-supra".

Finalmente, más allá del respaldo a Macri por la decisión de dar de baja la licitación, afirmó que hay "irregularidades que investigar".

"Hoy entrás a la página de Buenos Aires Compra y está todo impecable, pero la pre adjudicación se hizo el 6 de diciembre, un día antes de que se vayan, y tocás el botón te aparece un acta que dice que el 11 de diciembre se reunió la Comisión de Adjudicación, que es el primer día de la gestión de Jorge Macri", concluyó.

El conflicto por las grúas porteñas

Jorge Macri.

Tras la protesta que dejó la ciudad de Buenos Aires inundada de basura, el gobierno porteño ratificó su decisión de cancelar las preadjudicaciones del servicio de grúas y mantener bajo su responsabilidad la gestión de esa actividad.

Por su parte, el alcalde porteño explicó que la decisión de cancelar la preadjudicación se debió al "alto costo" que implicaba para la jurisdicción, estimado en 360 millones de dólares durante los próximos diez años. Además, señaló que el contrato exigía un anticipo de 8 millones de dólares a las empresas y obligaba al Gobierno porteño a cubrir los costos operativos incluso en ausencia de acarreos.

"Ahora, este servicio será gestionado directamente por la Ciudad, con un costo que representa menos de la mitad del valor calculado en el proceso licitatorio anterior", afirmó Macri en un comunicado oficial.

