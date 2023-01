El ministro de Justicia, Martín Soria, habló días atrás sobre la posibilidad de que el Gobierno nacional modificara vía Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el modelo actual del Consejo de la Magistratura. Sólo bastaron un par de horas para que la Casa Rosada saliera a enfriar esa posibilidad en medio de la cruzada por el juicio político a la Corte.

Pero el kirchnerismo resiste y sigue impulsando la idea del DNU. Es dos de sus espadas políticas salieron a ratificar, en línea con lo que había dicho Soria, que era posible modificar el organismo encargado de la selección y el juzgamiento del comportamiento de los jueces y juezas del país.

Vale recordar que en diciembre de 2021, la Corte Suprema reflotó una ley derogada que le devolvió al Consejo la conformación anterior de 20 integrantes, con el presidente del Máximo Tribunal también al frente de ese órgano clave del Poder Judicial, donde también se administra una millonaria caja destinada al pago de sueldos y mantenimiento de la infraestructura.

"El DNU establece lo que una ley hoy no podría porque no tenemos la mayoría para imponer. El DNU tiene la fuerza de una ley, y solo tiene restricciones en cuatro materias: penal, tributaria, electoral y de partidos políticos", dijo este viernes 13 de enero el consejero de la Magistratura y abogado laboralista Héctor Pedro Recalde, una de las espadas judiciales más cercanas al kirchnerismo.

Para que no queden dudas, en declaraciones a la La García (AM 750), Recalde dijo que "el presidente de la Nación tiene facultades para avanzar en esa materia", en relación a la Magistratura. "En términos jurídicos hay posibilidad de que salga un DNU, lo establece el artículo 99 inc. 3 de la Constitución Nacional".

Teresa García y el DNU: "El Gobierno está en condiciones"

Pero Recalde no es el único que se sumó al clamor por un DNU para que el Consejo de la Magistratura deje su modelo actual fijado en un fallo de la Corte. Quien también tiene la intención de un nuevo esquema con Horacio Rosatti -y cualquier otro presidente cortesano- afuera de la Presidencia del organismo, es Teresa García.

La senadora provincial del Frente de Todos también lo expresó en una entrevista con el mismo medio. "Estamos en un proceso de gravedad institucional muy grande", analizó en diálogo con el mismo ciclo radial.

De inmediato, sostuvo: "No creo que haya voluntad en el Ejecutivo que dicte un Decreto con la modificación de la Corte. Sí me parece que está en condiciones de dictar un DNU respecto al Consejo de la Magistratura".

García indicó que el Consejo "es el único organismo que rige sobre la conducta de los jueces, que dice cuando hay inconducta y cuando no. Está integrado pero no constituido formalmente, falta la integración del Senado. Hasta que eso no ocurra va a estar paralizada la acción del Consejo".

El Consejo de la Magistratura sigue en la puja político-judicial.

La legisladora argumentó que en el caso "hay necesidad y también urgencia" porque "no podemos seguir con eso paralizado".

Respecto de la reacción que podría tener la oposición ante un eventual decreto de esas características, García sostuvo que "hay momentos en que los DNU por más que sean cuestionados son una facultad del Ejecutivo para solucionar temas. Si no hay voluntad de las partes ni de la propia Justicia, creo que ya es una obligación del Ejecutivo hacerlo".

Qué había dicho Soria

En una entrevista en Futurock, el ministro de Justicia había hablado del tema en términos jurídicos, al igual que lo hizo Recalde este viernes.

“El artículo 99 (de la Constitución), que habla precisamente de los DNU, en ningún momento impide que se pueda llevar adelante un DNU, sobre todo cuando la propia Corte Suprema en ese fallo insólito del 16 de diciembre de 2021, que es una fecha crucial, porque nunca ante en Argentina jueces se habían animado a revivir una ley derogada por el Congreso. ¿Y para que la derogaron? Para meterse a manejar el Consejo de la Magistratura”, había dicho Soria.

Antes el ministro había sumado responsabilidad a la oposición a través de una comparación que estableció entre el mencionado organismo y la Cámara de Diputados. "Tenemos que pensar que el bloqueo al Consejo de la Magistratura no es ni más ni menos que lo que nos está pasando hoy en el Congreso", opinaba.