El ex diputado nacional, Héctor Recalde, enfatizó su apoyo hacia Cristina Kirchner para las próximas elecciones. A su vez, sobre el conflicto con la Justicia aseguró que "el juicio político no necesita la legalidad de los chats", en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Qué opina de la tensión entre el Gobierno y la Corte Suprema? ¿Cree que la voz del pueblo es la que se terminará escuchando?

Definitivamente la del pueblo. Vengo cuestionando las decisiones de la Corte, tengo mucho escrito sobre fallos que realmente no tienen nada que ver ni con la Constitución ni con las leyes, en cuanto a los derechos de los trabajadores. Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz aceptaron un procedimiento no normado para llegar a la Corte.

¿Se podrá avanzar con el pedido de juicio político?

Se avanzará mucho, pero no se concretará.

¿Cómo deja la relación entre los dos poderes en un año electoral?

Hay un conflicto de poderes porque hay un error conceptual. Existe una intencionalidad económica de redistribuir el ingreso nacional en favor de unos pocos. El juicio al presidente de la Corte abre la posibilidad de que el pueblo se entere sobre qué se está discutiendo.

Horacio Rosatti cree que es supremo, se autovotó, es el presidente de la Corte y del Consejo. A mi me eligieron los abogados, por eso es que estoy en el Consejo. Aún no fuimos convocados, pero quiero imaginarme y no puedo cómo será la primera vez que nos sentemos en el Consejo.

El motivo del pedido de juicio está relacionado a estos famosos chats.

Silvio Robles le da letra a Marcelo D'Alessandro. Él no es jurista y ni siquiera abogado. Seguramente Rosatti le dio la letra jurídica para que haga los planteos en defensa de la coparticipación.

¿Qué legitimidad tiene esa conversación obtenida?

Una cosa es la prueba judicial, porque la doctrina es unánime y se la conoce como los frutos del árbol venenoso. El juicio político no necesita la legalidad de los chats.

Fernando Meaños (FM): Martín Soria habló de la chance de que el Consejo pueda modificar su funcionamiento por decreto a través de un DNU. ¿Qué visión tiene sobre eso?

No sé el contenido de la norma, pero un decreto de necesidad de urgencia es un medio legal. Después tendrá que ser ratificado por el Congreso. El contenido seguro será bueno, lo conozco a Soria y debe ser muy bueno, pese que no vi la norma.

FM: ¿No cree que en algo tan sustancial como el Consejo no hay un fracaso de la política en no poder alcanzar un consenso para conformarlo según las leyes?

Es tremendo porque hay una grieta enorme y es muy difícil encontrar los conceptos cuando esta se profundiza.

FM: ¿Qué está viendo que queda para este año, con una inflación tan elevada y un año electoral, en materia económica y de salarios?

Era imperioso que el Gobierno diera un aumento por suma fija para incentivar el consumo. Tenemos todas las herramientas legales para avanzar en la mejor distribución de la riqueza, que es donde estamos fallando, porque aún no lo logramos.

FM: ¿El bono de 24 mil pesos no va en ese sentido?

No alcanza pero va en ese sentido. Para un gobierno peronista es un dolor de cabeza que un trabajador formal no llegue a fin de mes, como así también de los que no están registrados. La responsabilidad es del Gobierno.

El rol de la vicepresidenta

¿Cómo ve el futuro político de Cristina Kirchner?

Cristina Kirchner es mi conducción y de la inmensa mayoría del peronismo. A veces pienso si no le pedimos tanto a ella.

¿Cree que dará un paso al costado?

No sé qué pasará, pero hay un clamor muy importante del pueblo y la fecha la tengo como una obsesión, que es el 24 de marzo, porque la gente va a desbordar.

¿No cree que dentro de las sociedades se genera un tiempo suficiente como para una polarización? ¿Esta polarización que tiene Argentina podría terminarse con otro candidato que surja?

Puede surgir. Hoy veo compañeros, pero lejos de la importancia o presencia de Cristina.

¿Está convencido de que si ella se postula gana las elecciones?

Si Cristina Kirchner se presenta gana al galope. No me confío, pero voy a militar para que sea así.

¿Cómo cree que está la relación del Gobierno con los sindicatos?

Bien, están los combativos y los dialoguistas.

¿Se cumple con el Fondo para reducir el déficit o seguimos generando empleo público?

Hay que elastizar los compromisos que haya con el FMI, porque el rol del Estado tiene que ser cumplido.

