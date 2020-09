Coparticipación: Parrilli y Sabsay otra vez protagonistas de un cruce en el Senado

El Senado retomó hoy el debate en comisión del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para quitar aproximadamente 1,4% de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y beneficiar a la provincia de Buenos Aires, luego de la crisis con la Policía Bonaerense.

Durante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, tuvieron lugar las exposiciones de funcionarios del orden nacional y de abogados especialistas en derecho constitucional a quienes se fueron haciendo preguntas sobre la pertinencia de la iniciativa y los alcances legales.

Por el primer grupo participaron el secretario de Control del Ministerio de Seguridad, Daniel Fihman, la subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa del Ministerio de Seguridad de la Nación, Silvia La Ruffa; y el secretario de Articulación Federal de la Seguridad del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks.

Como invitados estuvieron Daniel Sabsay y Andrés Gil Domínguez; Antonio María Hernández, exdiputado nacional y convencional constituyente; Federico Pinedo, ex presidente provisional del Senado; y Carlos Balbín, doctor en Derecho y especialista en Derecho Constitucional.

En su exposición, Sabsay brindó algunos aspectos técnicos sobre el texto del proyecto y, a su vez, realizó algunas apreciaciones políticas. Según comentó, el presidente Alberto Fernández "se transforma en una especie de emperador que irrumpe en una suerte de monarquía al ejecutar un despojo arbitrario" contra la Ciudad de Buenos Aires, a la que él mismo pertenece.

Su lectura crítica motivó una encendida respuesta de Oscar Parrilli, el senador nacional del Frente de Todos, con quien ya mantuvo un enfrentamiento en agosto pasado durante la discusión por la reforma judicial.

"Quiero hacer una acotación y manifestar mi desagrado por dos conceptos de Sabsay. Acusó al Presidente de la Nación de ser monarca y antidemocrático. Está citado por una comisión del Senado y estamos debatiendo leyes", se quejó el neuquino, que prosiguió: "Me parece de muy mal gusto que el invitado venga a manifestarse así, obviamente que no coincido".

A su turno, Sabsay le respondió y lamentó que el senador oficialista "insiste en criticar a un invitado por cuestiones que no le gustan o le parece que están mal dichas. Yo sé que quien es maltratado maltrata, pero a mi no me maltrata nadie, ni siquiera quien está haciendo abuso de una posición dominante, es una muy mala costumbre, no le voy a permitir que me trate de ese modo, que trate de desprestigiarme".

El proyecto del Gobierno contempla la reducción de fondos para el distrito porteño, con un porcentaje mayor al que se había anunciado en un principio. La Capital pasaría a percibir solo 1,4% el mismo valor que regía entre 2003 y 2015. En concreto, la nueva medida fija en 24.500 millones de pesos el gasto anual para las funciones de seguridad en territorio porteño.

El senador radical por la Ciudad Martín Lousteau fue uno de los más duros en las apreciaciones contra el proyecto que afecta a su distrito, junto a la porteña Guadalupe Tagliaferri del PRO.

"Expliciten que lo que quieren es que no haya suficiente dinero para la seguridad de los 6 millones de argentinos que viven, transitan, trabajan, se educan y utilizan los servicios de salud de la Ciudad de Buenos Aires", sostuvo Lousteau, que insistió en que "lo que les gustaría es ver menos policías en la Ciudad de Buenos Aires o policías peores pagos".

De acuerdo a sus cálculos, "para armar una fuerza policial se necesita cierto escalonamiento y si la transferencia es de escalafones bajos, los altos hay que buscarlos en otro lado, con lo cual también está subestimado el costo y eso está reconocido en los montos de hoy: los 24.500 millones si los divido por 20.246 agentes que fueron traspasados y hago el calculo salarial anual, eso es 33% más bajo que lo que cobra el salario promedio que es lo que sería un sargento en la policía, es un 33% más bajo sólo en gasto salarial”.

También hubo ocasión para un reproche para el porteño Mariano Recalde, defensor del proyecto del oficialismo pero a su vez perteneciente al distrito afectado. En ese contexto, el senador Esteban Bullrich del PRO le cuestionó: "Me llama la atención que el senador por la Ciudad no defienda los recursos de su distrito", entre otras chicanas.

Según confirmaron a PERFIL fuentes partidarias, los senadores del PRO mantuvieron ayer por la mañana un encuentro virtual con el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta para contar con algunos argumentos a la hora del debate. Uno de los participantes contó a este diario que Rodríguez Larreta dio un detalle sobre la medida del Gobierno nacional y ratificó que el lugar para hacer los reclamos es la Corte Suprema, donde ya acudió.

El ex senador Federico Pinedo recordó en su exposición de hoy que la maniobra que tuvo lugar durante la gestión de Mauricio Macri se realizó con "8 leyes que le dieron el marco legal a la decisión acordada entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires", mientras que Bullrich se quejó por considerar que "es llamativa la falta de solidaridad, este es un antecedente que daña al federalismo".

El constitucionalista Balbín, a su turno, evaluó que "para poder modificar el porcentaje es necesario el consentimiento de la jurisdicción destinataria o una decisión judicial", en sintonía con Antonio María Hernández que indicó que "la única posibilidad de resolver las cuestiones es con consenso y este se ejercita con el acuerdo de las partes involucradas. Hay que continuar las tratativas entre Nación y Ciudad que fueron interrumpidas en marzo”,

