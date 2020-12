El proyecto de ley que modifica los recursos de la Nación para a la Ciudad de Buenos Aires en materia de seguridad, devuelto en revisión por la Cámara de Diputados, recibió este jueves 3 de diciembre dictamen favorable. Fue en un plenario de comisiones del Senado que tuvo uno de sus puntos más calientes en la exposición del senador Jorge Taiana.

La coparticipación se tratará en una sesión que sería convocada para la semana próxima.

El debate en comisión demandó dos horas. La oposición adelantó nuevamente su rechazo a la iniciativa por considerarla "inconstitucional" en perjuicio de la Ciudad. En tanto, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la senadora María de los Angeles Sacnún (FDT), anunció el apoyo del bloque oficialista y el pase a la firma del nuevo dictamen.

En medio del debate, el senador Taiana comparó a una situación de violencia de género el vínculo entre la Ciudad y la Nación al sostener que se pretende "transformar al victimario en víctima" y consideró que la norma es "una reparación" a la actitud "manifiestamente partidaria y amiguista que realizó (Mauricio) Macri, como todas sus obras de gobierno".

Taiana calificó a las autoridades porteñas como "cómplices" que "tomaron recursos demás del Estado nacional para hacer política sabiendo que despojaban al gobierno nacional y por lo tanto, a todo el país, de recursos que eran imprescindibles en otras partes".

Santiago Cafiero le repondió a Mauricio Macri por la coparticipación: "Miente desesperadamente"

Los senadores Esteban Bullrich y Guadalupe Tagliaferri, de PRO, defendieron al jefe de gobierno Rodríguez Larreta y cuestionaron el ejemplo sobre la cuestión de violencia de género utilizado en su exposición por el senador Taiana.

Transcripción completa de Jorge Taiana

"Un caso bastante común en materia de género, que es transformar el victimario en víctima. "La maté porque me hacía la vida imposible"... No entendía porqué me acordaba de eso. Lo recordaba porque algunas de las opiniones preopinantes, se presentan como víctimas cuando son los victimarios.

Acá lo que se está haciendo con esta ley es reparar una arbitrariedad manifiesta, partidaria, arribista, insolente con los que menos tienen, que realizó el ingeniero Macri. Como casi en todas sus obras de gobierno. Tenía un montón de cómplices y ellos fueron los que tomaron esos recursos de más del Estado nacional para gastarlos en el lugar que ellos estaban, que dominaba políticamente, para hacer política con eso y sabiendo que despojaban al Gobierno nacional, y por lo tanto a todo el resto del país de recursos que eran mucho más imprescindibles en otras partes.

Acá no estamos hablando de los fondos de la Policía Federal. Estamos hablando de los fondos que con el argumento de traspaso se le dieron a la Ciudad para que hiciera cosas. ¿Qué cosas? Romper y arreglar las veredas todo el tiempo. Una de las grandes cosas que ha hecho Rodríguez Larreta. La arbitrariedad la cometió el Gobierno de Cambiemos, la cometió Macri y la aceptó Rodríguez Larreta. Aceptando dinero que no le correspondía y en una cifra que sabía que no le correspondía.

Coparticipación: Diputados aprobó la quita de fondos a la Ciudad de Buenos Aires

Por otra parte se habla en contra de los gobiernos peronistas de las provincias. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién cedió los puntos de coparticipación que perdió la provincia de Buenos Aires? Lo hizo el gobernador Armendáriz, radical. Él fue el que planteó una situación de pobreza para la provincia de Buenos Aires y acentuó ese desequilibrio.

Por eso digo, se presenta como víctimas y en realidad son los victimarios. Me molesta, es faltar a la realidad. Es excusa, porque mientras hablando y se desgarran las vestiduras, al mismo tiempo quieren privar a toda la Ciudad de Buenos Aires de la playa, de la costa, del Río de la Plata, privatizando Costa Salguero... que sabemos bien de quién es, quién se ha beneficiado, quienes son los de Cambiemos que están en eso, y que ese es un gran negocio que está llevando adelante.

Y todo eso con la complicidad de legisladores, de fuerzas políticas que están presentes en este Senado. Si vamos a decir todo, digamos todo. Se quejaban de que no había negociación, ahora hay. Menos hipocresía, más humildad y dejen de robarse Costa Salguero."

EA