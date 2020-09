Daniel Gollan: "No se puede ir a tomar una cerveza"

Daniel Gollan, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, criticó este domingo 6 de septiembre la apertura de bares y restaurante en la Ciudad, al asegurar que "cuando uno juega al límite y a la ruleta rusa el riesgo es muy grande" en medio de la pandemia por el coronavirus.

"En la Ciudad hay una concentración de efectores de salud que responden a empresas de salud y obras sociales. Con lo cual este sistema está muy colapsado, jugando al límite", indicó en diálogo con FM Millenium el médico a cargo de la cartera de Salud bonaerense y remarcó: "Cuando uno juega al límite y a la ruleta rusa el riesgo es muy grande. Una vez que se instaló esa situación retrocederlo después es muy problemático", sostuvo.

"El gobierno de la Ciudad no está considerando que se le va a colapsando el sistema", indicó el ministro tras confirmarse que hubo 68 muertes en las últimas 24 horas. Gollán dijo esto al ser consultado por la reapertura de los bares tanto en la capital porteña como en algunos distritos provinciales como San Isidro y Vicente López, encabezados por Horacio Rodríguez Larreta, Gustavo Posse y Jorge Macri, respectivamente: "Probablemente hay una cuestión política de algunos funcionarios que son sensibles al reclamo de algunos sectores de los cuales reciben un caudal de votos importante y están mezclando una especulación de tipo electoral con una necesidad sanitaria", remarcó el ministro y separó los tantos: "Ni al gobierno nacional ni al provincial nos parece adecuado", sentenció.

Contra la apertura de bares

En relación a la medida puntual de reabrir los bares en la vereda, Gollán manifestó que para muchas personas eso significa "juntarse con sus amigos a tomar un cerveza" en la calle. "Hasta que no haya un descenso sostenido durante dos o tres semanas de los casos, uno no puede plantearse actividades que impliquen más circulación", precisó.

Sin embargo, el ministro se refirió a una significativa reducción de la circulación en el transporte público y en distintas actividades sociales que alientan a la contagiosidad del virus: "Es cierto que hay muchísima menos gente circulando y viajando en transporte, que hoy traslada el 10% de lo normal", expresó. Asimismo destacó que aquellos lugares en los que podrían darse mayores contagios como los cines, los teatros, las escuelas y las grandes concentraciones deportivas están suspendidas, aunque indicó que "sería deseable que hubiera un poco menos de actividad acorde a una fase 4 más estricta".

Por otra parte, el ministro recordó la Operación Shanghái mediante la cual el gobierno nacional adquirió insumos médicos donados por China y negó que en los distritos bonaerenses el personal de la salud utilice barbijos reutilizables, al tiempo que reconoció que el verdadero problema es que "el personal de la salud está exhausto. Es desgastante".

"A los que dijimos la realidad nos llamaron doctor muerte", dijo Gollan sobre la acusación de Pichetto

En ese sentido, pidió que la sociedad les continúe manifestando su gratitud: "A mí me molesta un poco que no se los siga aplaudiendo para darles ánimos", dijo. Gollán, quien indicó que tiene "31 años de hospital público" agregó detalles sobre el funcionamiento de las terapias intensivas bonaerenses durante la pandemia de coronavirus: "Es un esfuerzo extra descomunal: todo el día con los trajes puestos que producen dermatitis, hay que rotar al paciente, que no es uno son quince", indicó y enfatizó en que acompaña al personal de la salud: "El Estado no los ha dejado solos".

El "doctor muerte"

Por su parte, retomó los dichos de Axel Kicillof de la semana pasada en los que el gobernador llamó a tomar conciencia social sobre la contagiosidad del virus e indicó que "es un error abrir locales": "Los que salimos a comentar la realidad con un mensaje muy fuerte nos dijeron 'doctor muerte'", rermarcó el médico y expresó: "Nos acusaron de meter miedo".

Gollán indicó que no van a utilizar un procedimiento represivo sino apelar a la conciencia social: "Cuando vamos a los 1400 barrios populares de la provincia notamos que no hay más de un tres por ciento de contagio", dijo el ministro en relación al trabajo que realizan en conjunto con distintas instituciones para generar conscientización: "Los casos (en los barrios populares" han seguid bajando gracias a una acción permanente de concientización junto con las instituciones religiosas y organizaciones sociales".

El ministro recordó el episodio de Villa Azul, en donde se registró un brote de contagios al principio de la cuarententa: "Hoy en día no hubo una explosión de casos, después de lo que sucedió en Villa Azul. La gente se está cuidando". Por último, analizó que "las personas son irresponsables hasta que les toca y ahí quieren estar primeros en la fila".

Vacuna. Daniel Gollán se refirió a las pruebas de la vacuna y aseguró: "Teniendo el horizonte cercano de una vacuna tengo que rescatar a la mayor cantidad de gente hasta que llegue la curación", afirmó y sentenció que "lo que hagamos de acá hasta que llegue la vacuna va a indicar si se va a morir más o menos gente".

