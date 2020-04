Por el coronavirus, el gobierno pide la domiciliaria para Ricardo Jaime

Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación, presentó un escrito ante la Cámara Federal de Casación Penal en el que solicitó la prisión domiciliaria de Ricardo Jaime, a raíz de la pandemia de coronavirus. El ex secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner, se encuentra detenido en la cárcel de Ezeiza desde 2016.

La presentación, que lleva la firma de Pietragalla y de Mariano Przybylski, director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la secretaría de Derechos Humanos, se confeccionó en carácter de “Amicus Curiae” y en sintonía con lo solicitado por Jaime, quien inició una huelga de hambre la semana pasada, reclamando que los jueces le den el mismo beneficio.

“Esta Secretaría de Derechos Humanos de la Nación cuenta con un interés legítimo en que se le otorgue la prisión domiciliaria al Sr. Ricardo Raúl Jaime”, comienza el escrito que publicó Infobae, con la firma de Omar Lavieri.

“Toda vez que en caso de que persista su detención intramuros, el Estado argentino podría ser responsable internacionalmente por la violación de las obligaciones asumidas relativas a la libertad de las personas, a su integridad psicofísica, la salud y la prisión humanitaria de las personas privadas de su libertad”, detalla la presentación.

Entre las razones del pedido, explica: “Nótese que, según los exámenes médicos que se le realizaron al imputado, y el actual contexto de la pandemia del Covid-19, la salud del imputado se encuentra en estado crítico y agravándose constantemente por sus condiciones de detención”.

El funcionario señala en el escrito que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió sobre “las alarmantes condiciones en las que se encuentra la población carcelaria en la región, que incluye precarias condiciones de salubridad e higiene”.

En esa línea, expuso que hay “un mayor riesgo ante el avance del COVID-19, en particular para aquellas personas que conforman grupos en situación de vulnerabilidad, como personas mayores, diabéticas, hipertensas, pacientes inmunosuprimidos, pacientes oncológicos, con enfermedades autoinmunes,insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal crónica, entre otros, nótese que todas las patologías de riesgo a las que alude la CIDH son las que sufre el Sr. Ricardo Jaime”.

El pasado martes 14 de abril, Jaime inició una huelga de hambre en el penal de Ezeiza luego que le fuese rechazado de los pedidos de excarcelación y de prisión domiciliaria que reclama por ser paciente de riesgo.

Mediante un escrito presentado ante el tribunal oral Federal número 6 el ex funcionario condenado a una pena única de 8 años de prisión, entre otros hechos por la tragedia ferroviaria de Once, informó de la medida de protesta debido a que padece hipertensión y arritmia. No obstante, días atrás el tribunal entendió que recibía todas las atenciones necesarias dentro del penal de Ezeiza, donde incluso está el hospital penitenciario central y en función de eso rechazó ambos planteos.

