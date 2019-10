Roberto Torres desde Santa Cruz

Este lunes 14 de octubre a las 18 horas, Cristina Fernández de Kirchner presentará su libro "Sinceramente" en El Calafate, la ciudad que la propia ex presidenta de la Nación calificó en reiteradas oportunidades como "su lugar en el mundo".

Será en el recientemente inaugurado Polideportivo Municipal, una estructura de más de 2.500 m2 que alberga alrededor de 3.500 personas sentadas en sus gradas y que tiene capacidad para cerca de 7.000 personas utilizando el campo de juego.

El pasado 23 de agosto, el Microestadio fue oficialmente inaugurado por la gestión del intendente Javier Belloni luego de tres años de ejecución de obras y una inversión de 100 millones de pesos que el Municipio afrontó con fondos propios. Un partido de vóley entre las selecciones de Argentina y Brasil engalanaron la apertura del flamante edificio deportivo.

El drama de Cristina Kirchner

Será la segunda vez que la candidata a Vicepresidenta de la Nación presenta su obra literaria en Santa Cruz. El pasado 13 de julio ya lo había hecho en la capital provincial, Río Gallegos, en el Polideportivo del Bóxing Club ante unas 7.500 personas. Esa fue la quinta presentación del libro en el país y el clima político previo a la PASO del 11 de agosto pasado, tiñó gran parte de la exposición de la ex mandataria nacional.

Más que un repaso sobre el contenido del libro, Cristina Kirchner aprovechó las introducciones del periodista y escritor Marcelo Figueras quien la acompañó en el escenario, para criticar duramente al gobierno de Mauricio Macri y sus políticas económicas: "Me tiene preocupada la campaña sucia. Cuando mentiste mucho y no tenés propuestas, se recurre a la campaña violenta" sentenció Fernández de Kirchner que agregó "podes prometer y que no te salga, pero otra cosa es mentir. Acá dijeron que los trabajadores iban a dejar de pagar el impuesto a las ganancias, que los abuelos iban a estar mejor y que iban a tener remedios más baratos. Y qué pasó?. Hay una gran diferencia entre lo que se dijo y dónde nos llevaron" sentenció Fernández de Kirchner ante los riogalleguenses. mostrando que el clima de campaña, tanto provincial como nacional, se cobraba todo el protagonismo.

Meses atrás, CFK se había comprometido con el jefe comunal calafateño en sumar a la villa turística en las presentaciones de su libro. Belloni -que fue candidato a Gobernador de Santa Cruz en las elecciones generales provinciales de agosto- perdió por escaso margen (3.200 votos) dentro del Frente de Todos ante Alicia Kirchner, quien se impuso en los comicios y fue reelecta por 4 años más al frente del Gobierno. Los resultados llevaron a Belloni a buscar por cuarta vez ser reelecto como Intendente en los comicios municipales del próximo 27 de octubre.

La presentación literaria en El Calafate será el regreso de Cristina Kirchner a la agenda pública política, luego de estirar su estadía unos días en La Habana, adonde fue a visitar a su hija Florencia, alojada allí por problemas de salud. Tres días después, el 17 de octubre, la candidata a la Vicepresidencia de la Nación será protagonista junto a su compañero de fórmula Alberto Fernández del acto por el Día de la Lealtad Peronista que se desarrollará en Santa Rosa (La Pampa).

Diez capítulos y un epílogo conforman la estructura literaria donde la ex Presidenta de la Nación cuenta aspectos de su vida personal y política. La obra considerada hoy como best seller le llevó un año de elaboración y a pesar de los meses transcurridos desde su lanzamiento, sigue ubicado entre las preferencias con récords de venta. Hoy se estima que el libro ya superó el medio millón de ejemplares vendidos y continúa siendo líder en ventas globales en su versión digital.

La invitación al 10

Nadie desconoce la buena relación que une a Cristina Fernández de Kirchner con el astro del fútbol argentino. Por eso no sorprendieron los rumores sobre la posibilidad de que Diego Armando Maradona, el cual DT de Gimnasia, pudiera estar presente en la presentación de El Calafate, especialmente invitado por la organización de "Sinceramente".

Otros factores alimentaron esa posibilidad: Este fin de semana largo, no hay fecha de la Superliga, lo cual libera al 10 de sus obligaciones como entrenador del equipo platense.

Ofelia Wilhelm, madre de la ex presidenta , fallecida en abril de este año, fue una reconocida dirigente gremial e hincha tripera. Giselle Fernández, hermana de Cristina, estuvo presente en septiembre cuando en conferencia de prensa, se presentó a Diego como director técnico del equipo, y le entregó un presente que sorprendió y emocionó a Maradona.

La organización municipal asegura que no tienen confirmada la presencia del astro, aunque reconocen que Cristina manifestó su intención de que Diego pudiera acompañarla en una de sus presentaciones. "Sólo Maradona sabe si estará o no" es la respuesta ante los rumores de su presencia el lunes en Santa Cruz.