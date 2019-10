Obra pública: el juicio contra Cristina Kirchner se reanudará después de las elecciones

El juicio oral por "obra pública", el primero que llevó a juicio a la senadora y candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, y a otros acusados por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz se reanudará el lunes 4 de noviembre próximo, después de las elecciones nacionales.

El Tribunal Oral Federal 2 no realizará audiencias los próximos lunes 14, por ser día no laborable, el 21, por licencia de uno de sus integrantes, y el 28, porque para ese día se fijó el inicio de otro juicio oral en una causa con detenidos a quienes se está por vencer la prisión preventiva, informaron fuentes judiciales. Por lo que el reinicio será, entonces, posterior a las elecciones nacionales del domingo 27 de octubre.

El juicio por la obra pública kirchnerista, en un impasse

De esta forma, las audiencias en el juicio oral se reanudarán el primer lunes de noviembre con las declaraciones indagatorias de los acusados.

Esta semana, el Tribunal excarceló al único detenido con prisión preventiva que quedaba en esta causa, el primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, con lo cual no quedan detenidos en el caso.

El ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex secretario de Obra Pública José López y el empresario Lázaro Báez cumplen un régimen de prisión preventiva, pero en otras causas penales que no dependen del Tribunal Oral Federal 2.

A continuación, las claves del caso:

La acusación: Cristina Kirchner fue señalada como la "jefa de una asociación ilícita", presunta autora intelectual de un fraude al Estado para favorecer a Báez, quien recibió 52 contratos de obra pública vial por 46 mil millones de pesos durante los gobiernos kirchneristas.

El eje de la causa: Se investigan irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales al Grupo Austral en la provincia de Santa Cruz. El juez Julián Ercolini procesó a la ex presidenta en este expediente en diciembre de 2016, cuando le trabó un embargo por 10 mil millones de pesos. "Cristina Elisabet Fernández, en su carácter de Presidente de la Nación, entre el 10 de diciembre de 2007 y el 9 de diciembre de 2015, habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad, en función de su calidad de jefa de gobierno y responsable política de la administración general del país", escribió entonces el magistrado en su fallo.

Tras las PASO, los presos K recuperan la libertad

La cúpula de Planificación, al banquillo: En el caso, están acusados varios miembros del desaparecido ministerio que durante toda la gestión kirchnerista estuvo a cargo de De Vido, uno de los principales acusados junto a José López, quien detentaba el cargo de Secretario de Obras Públicas. Además de ellos serán juzgados Nelson Periotti y Santiago Carlos Kirchner, liberado esta semana y primo hermano del expresidente, entre otros de los ex funcionarios acusados.

Los testigos: Hay más de 163 mencionados y aunque se podrá prescindir de varios de ellos, entre los nombres están los de Ángelo Calcaterra, empresario y primo hermano del Presidente, que fue propuesto por la defensa de Cristina Kirchner, pasando por el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, arrepentido al igual que Calcaterra en los "cuadernos de las coimas" y los ex Jefes de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, Sergio Massa y Alberto Fernández y el ex Secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini.

