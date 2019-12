por Ezequiel Spillman

El 10 de diciembre Cristian Ritondo dejará de ser ministro de Seguridad bonaerense y se transformará en el hombre que mayor tiempo ocupó la silla más caliente de la política. Ahora tendrá un desafío complejo: sostener la unidad como jefe del PRO en Diputados. De diálogo directo con Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, pero además parte del núcleo de confianza de María Eugenia Vidal, en una entrevista con PERFIL habla de todo.

—¿Qué le pidieron Macri y Vidal para elegirlo titular del bloque del PRO?

—Cuidar la unidad. No solamente del PRO, sino de Juntos por el Cambio, con el radicalismo y la Coalición Cívica. Y respetar el voto de más del 40% de los argentinos que eligieron esta opción.

—¿No fue una pésima señal que esta semana ya se hayan ido tres diputados del bloque?

—Cuando uno no quiere estar, y deja de defender los valores por los que llegó a un cargo, debe, legítimamente, renunciar y presentarse a elecciones. Y hay casos que lo han hecho con muchísima dignidad. Solo hablé con (Pablo) Ansaloni, del partido Fe, de Uatre. Yo era amigo del Momo (Venegas) y me habían dicho que me iban a comunicar una decisión y no lo hicieron: presentaron una nota. Cuando uno ve el interbloque, es una composición muy heterogénea y muchos ni se conocían.

—¿Puede haber más desprendimientos o los 116 diputados que están se quedarán?

—Yo trabajo para la unidad y no solo depende de la función de quien le toque conducir un bloque. Es la voluntad del PRO seguir peleando desde adentro.

—¿Habrá un subbloque con los diputados de Monzó y Frigerio encabezados por Sebastián García de Luca?

—Con Sebastián tenemos buen diálogo. No habíamos trabajado juntos y hoy estamos compartiendo el bloque. La discusión tenemos que darla adentro, poniéndole el paraguas de la Cámara. Entiendo que Emilio y Sebastián tengan intenciones de jugar fuerte en la provincia de Buenos Aires, pero eso tiene que ser dentro de este espacio y cada uno tiene la posibilidad de trabajar para quien crean que es el mejor candidato a gobernador en cuatro años o con la realidad política dentro de dos. Es lícito hacerlo adentro y todos tienen la libertad de hacerlo.

—Monzó dice que la dedocracia de Macri para elegirlo a usted fue un error.

—La verdad que venía hablando con muchos diputados, de la Provincia y de la Ciudad, y también del interior. Yo no voy a condicionar una reunión con el Presidente y una decisión de él. Además, Macri, como Larreta y Vidal, los tres líderes del PRO, preferían que esté yo. Lo primero que hice fue hablar con Emilio, y hablé con Sebastián. Fui ratificado en el bloque por la mayoría.

—¿Cómo está su vínculo con Massa ahora que preside Diputados?

—Todo el mundo sabe que somos amigos, estamos en dos lugares distintos y nos tenemos respeto. Seguramente habrá discusiones tratando de lograr consensos.

—¿Teme que con los aliados el Frente de Todos alcance la mayoría sin acuerdos?

—Primero hay que tener a todos sentados. El recinto es lo que vale. Me tocó presidir un bloque minoritario en la Legislatura y siempre intenté los acuerdos. Sergio y Máximo (Kirchner) van a buscar acuerdos.

—¿Cómo lo ve a Máximo como presidente de bloque?

—Tiene mucho respeto internamente y, después con el andar de la Cámara, se seguirá demostrando. Hasta ahora fue muy correcto en todas las reuniones que tuvimos.

—¿Macri va a liderar la oposición o habrá una conducción colegiada?

—Todos los ex presidentes en la Argentina y los que trabajan en política tienen un rol de liderazgo. Mauricio lo demostró en 2003 cuando perdió la elección de la Ciudad y construyó su victoria en 2007. Muchos en aquel momento quisieron irse a la casa. Ahora depende de él, pero sin dudas tiene un liderazgo en el PRO y en la Coalición.

—¿Cree que hay que ir a una oposición más dura o más moderada?

—La mejor oposición que podemos hacer es constructiva, sin perder los valores.

—¿Macri deja un buen legado o fue una gestión mala por la economía?

—Muchas veces se tiende a pensar que lo económico se lleva puesto todo, pero sin dudas la reinserción de Argentina en el mundo, la lucha contra el narcotráfico, la reafirmación de la República, la libertad de prensa, es otro contexto. La libertad es la base de todo.

—¿La elección en Seguridad de la antropóloga Sabina Frederic es acertada?

—Todas las opiniones pueden darse cuando se empiezan a tomar decisiones. En el Ministerio de Seguridad se toman de a ratos, se arma una estrategia pero lo táctico es a cada momento. Espero que haya algunas cosas que se continúen y otras se profundicen. La inversión tiene que seguir siendo importante en la seguridad.