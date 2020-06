Cristina, sobre el memorándum con Irán: "Se cayeron las mentiras"

La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a embestir ayer contra el “macrismo, los medios hegemónicos y el Poder Judicial”, y advirtió que “las mentiras mediáticas y las causas armadas se derrumban como un castillo de naipes”.

A través de su cuenta de Twitter, la ex presidenta realizó un posteo bajo el título “Lawfare al palo”, para referirse a una novedad judicial respecto a la causa del Memorándum con Irán que, a su entender, le da la razón.

“El pasado lunes 22 de junio se cayeron todas las mentiras con las que armaron la causa sobre el memorándum de entendimiento con la República de Irán”, comienza un video de dos minutos y medio de duración con su voz en off.

La vicepresidenta se refirió así al informe elaborado por Interpol elaborado a partir de un requerimiento de la Justicia argentina en el que se confirma que siempre estuvieron vigentes las alertas rojas sobre los acusados del atentado contra la AMIA.

El texto al que accedió PERFIL, tiene la firma de la subcomisario Marina Luz Prieto, de la División Asuntos Internacionales de Interpol, y responde a un pedido del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11 a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi.

De acuerdo a Cristina Kirchner, con dicho informe “quedó demostrado cómo el macrismo, los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial armaron una causa judicial para perseguir, destruir y encarcelar a opositores políticos”.

“Cómo me hubiera gustado que Héctor pudiera estar viendo todo esto, en este momento que las mentiras, de denuncias mediáticas y causas armadas se derrumban como un castillo de naipes”, aseguró Cristina Kirchner en referencia a su fallecido ex canciller.

Timerman fue procesado y se determinó su prisión preventiva por su presunta participación en las negociaciones con Irán, la redacción del entendimiento y por una posible incidencia en las bajas de las alertas rojas que este informe de Interpol echó por tierra. En la causa también estuvieron involucrados referentes del kirchnerismo como Luis D’Elía, Carlos Zannini, Andrés “Cuervo” Larroque, Fernando Esteche y Oscar Parrilli, entre otros.

El gobierno iraní había manifestado, a través de una carta enviada en diciembre de 2017 a Jorge Faurie, ex canciller de Juntos por el Cambio, que el Memorándum de Entendimiento entre ambos países llegó a ponerse en vigencia por la Causa AMIA y que implicaba, como condición, el levantamiento de las alertas rojas de los involucrados, sobre quienes pesaba el pedido de captura internacional por el hecho sucedido en 1994

“Una inmensa pena que haya sido un organismo internacional que haya venido a hacer justicia en mi país”, lamentó CFK, otra de las procesadas en la causa, en el mensaje cargado de ironías y giros informales.

“¿Cómo fue que se descubrieron las mentiras, fue algún juez de instrucción, un fiscal o un tribunal de alzada del Poder Judicial? No, no, de ningún modo, fue Interpol, ¿te acordás, no? Seguro te acordás de las ‘pelis’, es la organización mundial de policías por el cual los estados persiguen a los criminales por el mundo entero ordenando y pidiendo su captura”, abundó y continuó: “Ya sé, seguro estarán diciendo, ¿no es mucho Cristina?”. Y allí enfatizó que “las famosas alertas rojas contra los acusados iraníes, siempre, siempre, absolutamente siempre estuvieron vigentes y estuvieron inalteradas” desde su emisión.