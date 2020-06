Cruces en Morón por el presunto viaje de un concejal de Juntos por el Cambio a Miami en la cuarentena

El Poder Ejecutivo y el Concejo Deliberante de Morón, provincia de Buenos Aires, avanzan en una investigación interna contra el concejal de Juntos por el Cambio Emiliano Catena por un presunto viaje a Miami durante la cuarentena. Según creen, el expediente con el que pidió licencia tendría una firma apócrifa.

De acuerdo a los documentos a los que accedió PERFIL, Catena pidió licencia a principios de mayo, porque el Concejo iba a sesionar el 11. Según los datos de la parte denunciante, finalmente el Concejo Deliberante terminó sesionando los días 28 y 29 y el concejal ingresó un nuevo pedido de licencia para que rija a partir del 27. Creen que al momento de este segundo pedido ya no estaba en el país y que habría viajado desde Buenos Aires a Chile y de ahí a Estados Unidos con un vuelo de repatriados. “Es un documento falso porque era imposible que él presentara su licencia estando en Estados Unidos”, explican desde el Concejo Deliberante de Morón a este portal.

Diego Spina, secretario de Gobierno de Morón, confirmó la investigación y en un comunicado argumentó: “Existe una adulteración de documento público. La firma es apócrifa, porque evidentemente la firma no es la de él, entre otras cosas porque él estaba en Miami". Por su parte, el vicepresidente del Concejo Deliberante, Gabriel Barquero, afirmó: “La justicia deberá investigar a fondo una situación muy grave, que no solo tiene que ver con un concejal que miente y adultera un documento público, sino que cuenta además con la complicidad de alguien más, lo que implicaría la participación de una diputada provincial de Cambiemos”.

Ante la consulta de PERFIL, Barquero afirmó que en las próximas horas desde su espacio realizarán una presentación en la Justicia “para ver la autenticidad de la firma” y para ver si Catena obtuvo un permiso de la ANAC para salir del país. Además, recalcó que el concejal siguió cobrando su dieta en el marco de la licencia. “Cuando se pide licencia se deja de cobrar la dieta porque asume el reemplazante”, argumentó. Según afirman, la primera nota con el pedido la presentó el secretario del bloque, pero la segunda, cuando ya el concejal estaba en el exterior, habría sido presentada por la diputada provincial de la cuarta sección electoral María Eugenia Brizzi.

En este marco, desde el espacio de Juntos por el Cambio de Morón, negaron las acusaciones. "Él viajó a Estados Unidos porque tiene la ex mujer viviendo allá y tiene una hija de cinco años viendo acá. Cuando pudo, sacó los pasajes. La ex mujer quería ver la hija. No fue un vuelo humanitario, fue un vuelo comercial. Pudo viajar porque tiene ciudadanía estadounidense. El principal motivo era que la nena pueda ver a la mamá", explica a PERFIL Santiago Salinas, vocero allegado al concejal.

Sobre la presentación de las notas y la presunta falsificación, dice: "Él dejó las notas firmadas para que las presente su secretaria. Las dejó firmadas de antes. El Concejo deliberante tiene la mesa de entradas cerrada desde marzo. Él no pudo presentar por mesa de entradas y dejó firmado el pedido de licencia. Administrativamente, no había nadie que se las reciba. El pedido se puede hacer hasta de palabra". Salinas se refirió, además al hecho de que haya sido Brizzi quien acercó los documentos. "Los llevó ella como las podría haber llevado cualquiera. Lo demás fue puramente administrativo", concluyó.

Primer pedido de licencia de Catena.