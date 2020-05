Legisladores denunciaron "abuso de poder y discriminación" contra una concejala embarazada

Legisladores de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires manifestaron su "más enérgico repudio al abuso de poder y discriminación que ha sufrido recientemente la concejala Natalin Faravelli por estar embarazada y verse así imposibilitada de asistir a la sesión del Concejo Deliberante de Morón".

Según denuncian, la concejal Faravelli solicitó en diversas oportunidades a la presidencia del Concejo Deliberante habilitar los canales digitales para asistir a las sesiones que el Presidente del Concejo, Jorge Laviuzza, convocó para el 28 y 29 de mayo bajo la modalidad presencial en el marco de la pandemia.

El bloque de concejales del Frente de Todos de Morón y Laviuzza habrían desestimado el pedido de Natalin, quien está embarazada de 4 meses y constituye población de riesgo. Para los legisladores bonaerenses "resulta inaceptable que se viole no solo su derecho a un embarazo sin violencia, sino además se vulnere su obligación y derecho a legislar en condiciones adecuadas".

En este marco, instaron a Laviuzza y al bloque del FdT que otorguen en forma "inmediata" a la concejal la posibilidad de sesionar de manera remota, tal como lo están haciendo en Legislatura de la provincia y en el Congreso Nacional. "Exigimos el mismo cuidado y rigurosidad para todas y todos", expresaron según consignó el sitio Parlamentario.

Para los diputado y senadores de la principal fuerza opositora "hechos como éste deben ser repudiados por la sociedad, en general; y por la política, en particular", y esperan que el Presidente del Concejo de Morón "revierta inmediatamente esta situación y le permita a Natalin Faravelli a partir de mañana mismo participar de la sesión de manera remota y virtual".

En esta línea, la senadora de JxC Daniela Reich presentó un proyecto en el Senado bonaerense manifestando su repudio a la "discriminación por razones de género sufrida por la concejala de Juntos por el Cambio de Morón Natalín Faravelli".

En el mismo sentido, Faravelli, afirmo: "No me extraña el machismo, estas decisiones van en contra de las instituciones de la democracia y no es la primera vez que me falta en respeto". La legisladora local detalló que realizó una denuncia ante el INADI y resaltó que "Laviuzza integra un espacio político donde se dicen feministas y en los hechos cada vez que encuentran la oportunidad, discriminan".

