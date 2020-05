Por cinco votos, la oposición no logró frenar los superpoderes

La oposición fracasó hoy en su intento por frenar los "superpoderes" otorgados al jefe de Gabinete Santiago Cafiero durante la sesión especial que pidió en la Cámara de Diputados. Juntos por el Cambio logró reunir 123 diputados opositores que sumados a la participación del presidente del cuerpo Sergio Massa se contabilizaron como 124 legisladores presentes, apenas a 5 de juntar el quórum para dar inicio a la reunión.

La sesión estaba convocada para las 10 y pasados los 30 minutos reglamentarios, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio Mario Negri le pidió a Massa que le otorgue 10 minutos más para sumar la mayor cantidad de legisladores presentes.

Si bien se utilizó la modalidad mixta, con algunos legisladores conectados de manera remota, buena parte de los participantes de los distintos partidos se hicieron presentes en el recinto, la mayoría sin barbijo aunque respetando la distancia de una banca de por medio para ubicarse en el hemiciclo.

Camaño criticó los superpoderes a Cafiero por el presupuesto

A los 116 de Juntos por el Cambio se sumaron 4 integrantes del interbloque Federal, Graciela Camaño, Jorge Sarghini, Luis Contigiani y Enrique Estévez: Nicolás del Caño por el PTS, Romina Del Pla por el FIT y el mendocino José Luis Ramón, titular del interbloque Unidad y Equidad Federal.

La intención opositora era derogar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 457/20 firmado por el presidente Alberto Fernández que habilita al jefe de Gabinete Santiago Cafiero a reasignar el 100% de las partidas presupuestarias en el marco de la emergencia por el coronavirus, hasta finales de 2020, cuando la ley indica que el funcionario cuenta con un límite del 5% para modificar el destino de ese dinero.

Negri destacó que desde la oposición "nosotros hemos acompañado en la Comisión Bicameral de DNU varios decretos vinculados a la pandemia y la lucha contra el virus. Pero acá está en discusión una cuestión, que es el pecado de gula, el exceso. La idea de que se puede entrar de rondón en nombre de la emergencia a manejar toda la plata de los argentinos discrecionalmente”, se quejó el radical.

El diputado por Córdoba aprovechó además para cuestionar a algunos colegas al señalar que "el oficialismo no esté presente es parte del juego, pero que parte de la oposición, cuyo único capital que tiene es no ceder sus facultades las entregue en ausencia al Poder Ejecutivo, no queda nada, salvo extorsión de por medio. Lo cual cobra más relevancia cuando estamos en estado de excepción".

En igual sentido se pronunció el jefe PRO Cristian Ritondo, que sostuvo que "tendríamos que haber sido 138 en el recinto para defender los derechos de los ciudadanos, que cada uno le de respuestas a sus votantes". El número que plantea Ritondo es la sumatoria de todos los integrantes de los bloques que no forman parte del Frente de Todos y sus aliados, pero que no logró alcanzarse en la jornada de hoy.

De Pedro defendió los "superpoderes" a Cafiero y dijo que son para "ayudar a los que más necesitan"

Maximiliano Ferraro, titular de la bancada de la Coalición Cívica pidió que "el resto de la oposición reflexione ante este nuevo atropello sobre sus facultades que es dictar el Presupuesto y hacer los controles respectivos" y recordó que "los argentinos ya aprendimos cuando se entregaron plenos poderes durante el gobierno de Cristina Kirchner, así que seguramente seguiremos insistiendo".

Cuando llegó el turno del discurso de José Luis Ramón, el mendocino aprovechó para repartir algunas críticas, luego de ser señalado por la oposición como uno de los artífices de un primer fracaso por tratar la derogación del DNU en la sesión del 21 de mayo pasado. "Hoy escucho a muchos oradores que se llenan la boca hablando de la República pero no lo hacían antes, con otro Presidente", lanzó Ramón, que insistió en que "la ley de DNU es inconstitucional".

El referente de Unidad y Equidad Federal presentó un proyecto propio para derogar el artículo 4 del DNU presidencial, que se sumó a otras cuatro iniciativas opositoras que fueron puestas a consideración.

Allí también cuestionó que "la reasignación de partidas las ha hecho el gobierno de Macri y el anterior a ese también. Esto no es una discusión de reasignación de partidas, sino de darle el trabajo que debe tener y hacer el Congreso".

Sobre el final de la sesión, Romina Del Pla disparó una crítica contra Juntos por el Cambio y afirmó que "cada vez que la oposición rechaza un DNU lo hace sobre la base propatronal que piensan que les falta, no porque impugnen el concepto en sí".

Como ejemplo citó que en el DNU sobre congelamiento de tarifas, "si hubiera venido con todos los subsidios mayores a las empresas lo hubieran avalado sin problemas, es de una enorme hipocresía, unos y otros defienden el mismo régimen de funcionamiento y han permitido que el Congreso no funcione", dijo la diputada del FIT.

Ritondo fue el encargado de dar la respuesta al ataque y le aclaró que "el único patrón que tiene este interbloque es el 41% de los votos que nos acompañaron en la última elección, son los únicos a los que les tenemos que responder con nuestras acciones".

El cierre estuvo a cargo de Massa pasado el mediodía que chicaneó a los diputados que "hoy no tuvieron ningún problema para conectarse y poder utilizar este sistema, aún aquellos que eran muy críticos".

DM/MC