Siguen los cruces en la Cámara de Diputados por los 'superpoderes'

El decreto de necesidad y urgencia que firmó Alberto Fernández para permitir que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, tenga libre manejo de las partidas presupuestarias en medio de la situación de emergencia y el posterior rechazo del oficialismo a tratarlo en el Congreso generaron la reacción de la oposición que anunció que pedirá una sesión especial el próximo jueves para derogarlo.

Desde Juntos por el Cambio insisten en denominarlos como “superpoderes” ya que deja sin efecto el límite del 5% del Presupuesto que tenía el jefe de ministros para reasignar fondos y ahora buscarán el rechazo desde el Parlamento. El polémico decreto 457/20 obtuvo dictamen favorable en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo pero no fue incluido en el temario de la sesión del último jueves en Diputados porque no había consenso sobre el tema.

No obstante, la oposición encaró una movida para intentar incluirlo, aunque no pudo lograr el objetivo porque se requería el voto de tres cuartos de los presentes. El eje de la controversia fue el voto en contra del diputado por Mendoza José Luis Ramón e integrantes del bloque Unidad y Equidad Federal, que había presentado un proyecto para derogar un artículo del DNU y luego no avaló el tratamiento en el recinto.

Ramón intentó defenderse ayer y remarcó que “la jugada de Juntos por el Cambio para tratar ese proyecto sin tratamiento previo iba a impedir su aprobación”. A través de las redes sociales, el mendocino opinó que “una vez más, la oposición irresponsable que ejercen la UCR y el PRO queda demostrada. Si realmente quisieran velar por los intereses de todos los argentinos y de las facultades del Congreso, nos acompañarían en la búsqueda de consensos para derogar el DNU”. Para justificar su postura, Ramón recordó que desde su espacio presentaron el proyecto para tratar su derogación, que no pudo ser llevado adelante.