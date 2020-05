Santiago Cafiero, al macrismo: "Les pedimos memoria, han dejado a la Argentina en ruinas"

En medio de la polémica entre el oficialismo y la oposición por las excarcelaciones y domiciliarias, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, pidió al macrismo “memoria”: “Han dejado a la Argentina en ruinas”, sostuvo.

Cafiero sugirió que fue la gestión del macrismo y no la de Alberto la que ejerció presión sobre la justicia. “Nosotros no intervenimos en las causas judiciales, el Poder Ejecutivo no detiene ni mete preso a nadie, este Poder Ejecutivo no hace indultos... nosotros confiamos en la responsabilidad del Poder Judicial”, dijo en el programa De Lejos No lo Ves, que conduce Ramón Indart.

De todos modos, el funcionario aclaró que “los jueces tienen que ser muy responsables con las decisiones que toman, y si se equivocan, tienen que responder por eso”.

La situación judicial generó el pasado viernes un cacerolazo entre sectores de clase media y clase alta, contra la liberación de presos. Cafiero dijo que no hay que asustarse por las protestas, sino tomar nota. “Las protestas de la gente siempre ayudan, no hay que tenerle miedo a eso, hay que escuchar los reclamos”, manifestó.

“Se intentó confundir a la gente mezclando este tema con maliciosidad política. Hay cierta canallada y mezquindad de parte de algunos miembros de la oposición que buscaron hacer politiquería con esto”, explicó.

Esta semana no solo las domiciliarias a presos en el marco del coronavirus generaron cortocircuitos entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, también la injerencia sobre los jueces.

La camarista de Casación, Ana María Figueroa, denunció que el secretario de Justicia de Macri, Juan Bautista Mahiques, la presionó por la resolución de la causa del Memorándum con Irán. Si bien no lo mencionó, se refirió al cargo que ostenta el actual jefe de los fiscales porteños.