De Vido insistió para que le otorguen la prisión domiciliaria

por Cecilia Devanna

El ex ministro Julio De Vido busca que la Justicia le otorgue la prisión domiciliaria. Tras su presentación inicial en la causa de los cuadernos de las coimas, en la que tiene prisión preventiva, el pedido de De Vido llegó a la Cámara Federal de Apelaciones y ayer se realizó una audiencia ante los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes ahora tienen en sus manos la decisión sobre el futuro del ex funcionario. La defensa del ex ministro, encabezada por los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, realizó el pedido aludiendo motivos de salud y que De Vido ya transita los 70 años, edad en la que se puede evaluar la prisión domiciliaria.

De Vido tiene 69 años, cumplirá 70 el próximo 26 de diciembre y para su defensa él ya está transitando esa edad y a partir de su cumpleaños estará atravesando los 71.

El otro de los ejes sobre el que se basa el pedido de la defensa del ex ministro es que enfrenta distintos problemas de salud. Entre ellos, es insulinodependiente, tiene hipertensión arterial, problemas coronarios, úlceras y un nódulo en el pulmón.

Los abogados entregaron a la Justicia un informe médico hecho por un profesional particular que lo evaluó cuando fue detenido –en octubre de 2017– y luego hace pocas semanas. La evaluación del profesional es que la salud de De Vido se deterioró estando detenido en Marcos Paz.

Inicialmente el juez Claudio Bonadio rechazó el pedido y ahora Bruglia y Bertuzzi deberán decidir sobre la apelación a la medida. La defensa ejemplificó con varios casos de la misma causa, como el abogado Miguel Pló o el empresario Gerardo Ferreyra, quienes obtuvieron la domiciliaria. De Vido está preso desde el 25 de octubre de 2017, cuando fue desaforado en el Congreso de la Nación.

Fue en el marco de la investigación por los posibles desmanejos en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Ese es el otro frente en el que deberá lograr conseguir la prisión domiciliaria. El ex ministro ofreció como domicilio para cumplir la pena su lujosa chacra de Puerto Panal, en Zárate.

Durante los últimos días se supo también que De Vido no declarará en el juicio de obra pública, en el que es uno de los 13 acusados junto a la ex presidenta y actual candidata a vice, Cristina Fernández de Kirchner, quien sí declarará y lo hará última.

Ayer también se conoció la confirmación del procesamiento de De Vido en la causa de las plantas potabilizadoras de Aysa.