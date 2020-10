Debate económico: cuestionan los vaivenes de las decisiones oficiales

El Coloquio de IDEA buscó abrir el diálogo entre empresarios y Gobierno, además de otros actores como organizaciones sociales y sindicatos. Las declaraciones fueron en línea con la búsqueda de acuerdos, en medio de participación oficial en un evento que el kirchnerismo esquivó durante la mayoría de su mandato.

Este año, en la virtualidad, el presidente Alberto Fernández volvió a hablar del capitalismo solidario y negó una devaluación. Ayer fue el turno del ministro de Economía, Martín Guzmán, que hizo lo mismo, después de un debate entre el ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, y el ex ministro de Hacienda del final del mandato de Mauricio Macri, Hernán Lacunza, quienes remarcaron que falta presentan un plan económico para generar confianza.

“El cepo tiene que ser transitorio, no puede ser una política permanente. No es correcto pensar que es especulación del mercado cuando es un problema estructural. Todo lo que no haga la política monetaria por las buenas lo va a hacer el tipo de cambio por las malas”, dijo Lacunza, que tuvo a su cargo el reperfilamiento mientras que el cepo llegó también sobre el final del mandato de Cambiemos.

Para Redrado, se necesita un programa económico con “camino a la estabilización y la reestructuración, hay que hacer las dos cosas de forma simultánea. Se necesitan leyes para salir de la discrecionalidad”, remarcó el ex funcionario y hoy consultor.

“En el mercado de capitales se necesitan instrumentos con incentivos fiscales para deducir de impuesto a las ganancias y generar una base de mercado con seguros de vida o retiro”, agregó el ex titular del BCRA.

En medio de rumores sobre medidas -”no se van a tocar los depósitos en dólares, aseguró el miércoles Alberto Fernández-, Lacunza coincidió: “No hay razón objetiva para temer por los depósitos de los particulares. Pero no está bueno que el Presidente salga a aclarar eso”, dijo quien estuvo a cargo de la economía de la Provincia de Buenos Aires en los últimos años. “Los días pares se dice una cosa y los impares otros”, planteó.

IDEA, por su parte, presentó un estudio con un análisis de lo que la Argentina podría haber generado en los últimos años. A lo largo de los últimos tres días, se habló de diálogo y consenso, mientras que en off los empresarios reconocieron que la radicalización de la oposición no es buena para generar ese clima. También fuera de micrófono, esperan señales de reformas fiscal es y laborales en el marco de las tensiones.