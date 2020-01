Denuncian a Alberto Fernández y a su gabinete por la designación de Ángel Mercado en el Banco Nación

El 8 de enero, Ángel Francisco Mercado, familiar de Alicia Kirchner, fue designado como director del Banco Nación. El nombramiento generó todo tipo de especulaciones por su vínculo familiar, y ahora se presentó una denuncia para impugnar que llegue a ocupar ese cargo.

Mercado es sobrino nieto de Armando "Bombón" Mercado, fallecido ex marido de la gobernadora de Santa Cruz, y fue hasta el 2019 secretario de Gabinete de la entonces gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci. Ella fue quien lo impulsó para su cargo actual.

La presentación en su contra está dirigida también contra el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, el ministro de Economía Martín Guzmán y fue presentada por Yamil Santoro, abogado y dirigente de Fundación Apolo; el diputado provincial de la UCR Tiago Puente; y el abogado José Magioncalda.

Entre los argumentos, la denuncia —que fue sorteada al Juzgado Federal N°7 a cargo de Sebastián Casanello y a la Fiscalía Federal N°2 de Carlos Rívolo —sostiene que “el señor Angel Francisco Mercado carece de título universitario y su formación consiste en haber realizado un curso de chef en el sindicato de gastronómicos (UTHGRA). Carece de todo antecedente profesional o académico relacionado con la actividad bancaria”.

En el escrito, los firmantes apuntan además a que Mercado “no reúne el requisito de representatividad exigido en el artículo 12 de la Carta Orgánica del Banco Nación”, ni el requisito que exige “probada idoneidad en materia monetaria, bancaria o legal, vinculada al área financiera”.

En ese sentido, agrega que “no es representativo de ningún quehacer económico nacional”, y enuncia que “su situación sólo lo vuelve un representante del nepotismo y la discrecionalidad”. Argumentan además que el decreto que lo designa “carece de todo sustento fáctico y jurídico”.

Quién es Ángel Mercado, el directivo del Nación que tiene lazos con Alicia Kirchner

Frente a la polémica que generó la designación, la abogada Graciana Peñafort expuso que la ley 21799, que enumera los requisitos para ser miembro del directorio del Banco Nación, “no exige para la idoneidad un titulo especifico”. “El art. 10 establece que "El Presidente y Vicepresidente deberán ser personas de reconocimiento idoneidad en materia económica y financiera", escribió la abogada. Y agregó que "los Directores serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional y deberán representar equilibradamente los distintos sectores, actividades y regiones que configuran el quehacer económico nacional".

Asimismo, Peñafort resaltó: “Me parece legítimo que se considere que la experiencia en gestión demuestra la idoneidad de alguien para un cargo en el que solo se requiere idoneidad, sin titulo especifico. No me parece legítimo que oculten la gestión del nuevo director del banco como jefe de gabinete”, escribió.

La abogada sostuvo además que “la idoneidad para el cargo es evaluada por los superiores que designan a alguien”, y puso el ejemplo de la designación de Delfina Rossi al frente de la misma entidad, que también trajo polémica. “Cuando nombraron a Delfina Rossi, llena de estudios en economía en el Banco Nación, dijeron que no tenía experiencia”.

f. Me parece legitimo que se considere que la experiencia en gestion demuestra la idoneidad de alguien para un cargo en el que solo se requiere idoneidad, sin titulo especifico.

No me parece legitimo que oculten la gestion del nuevo director del banco como jefe de gabiente