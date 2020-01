Quién es Ángel Mercado, el chef directivo del Nación que tiene lazos con Alicia Kirchner

Noticias Relacionadas El Gobierno salió a auxiliar con fondos a cinco provincias gobernadas por el peronismo

Ángel Francisco Mercado fue designado como director del Banco Nación. El nombramiento causó todo tipo de especulaciones, sobre todo por los lazos familiares que tiene. El decreto fue publicado el 8 de enero, sin embargo la noticia comenzó a viralizarse en redes sociales esta mañana. Es que el flamante funcionario de la entidad es sobrino nieto de Armando "Bombón" Mercado, fallecido ex marido de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.



Ángel, que ahora deberá viajar a la Ciudad de Buenos Aires, fue hasta el 2019 secretario de Gabinete de la entonces gobernadora de Catamarca Lucía Corpacci, que fue quien lo impulsó para el Banco. ¿Cómo llegó el joven al gobierno de Catamarca? La exmandataria fue pareja de su padre, Ángel Mercado, exministro provincial, actual director de YMAD, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio



“Nos parece un despropósito absoluto obviar los requisitos para ser nombrado en el Banco Nación”, aseguró el diputado provincial catamarqueño de Juntos por el Cambios, Tiago Puente, ni bien se conoció la noticia. “Mercado hizo un curso de chef en UTGRA, el gremio en Luis Barrionuevo en 2013, fue jefe de gabinete en el segundo mandato de Corpacci y tiene negocios inmobiliarios y una vinoteca en la capital. No es contador y no tiene ningún título de grado. En su designación dice ‘señor’ y nada más”, detalló el legislador.

“Nos parece un despropósito absoluto obviar los requisitos para ser nombrado en el Banco Nación”





Desde la Juventud Radical nacional también cuestionaron el nombramiento: "No cumple con los requisitos básicos de probada idoneidad y/o experiencia en materia legal, bancaria y administración monetaria. Hijo y nieto de nefastos personajes de la política nacional y catamarqueña son sus únicas credenciales. Repudiamos este nombramiento que solo entorpece la búsqueda de un Estado cada vez más eficiente"



Respaldo. Mercado dijo luego de la designación: “Vamos a trabajar fuertemente para que la mayoría de los recursos que los catamarqueños depositan en el BNA se puedan volcar en créditos para el crecimiento y desarrollo de Catamarca”. Por su parte, el gobernador Raúl Jalil defendió al flamante funcionario: “Mercado está en el directorio del Banco porque hay un contrato en donde el banco actúa como agente financiero de nuestra provincia. Nos pareció justo que el directorio tuviera un representante nuestro que pelee por lograr financiamiento mediante lineas de crédito especiales para nuestra economía", dijo a Infobae..



Directorio. El resto de los nombrados son el economista Claudio Lozano, el ex Senador José Pampuro; la camporista Cecilia Fernández Bugna; el integrante de Carta Abierta, Guillermo Wierzba; el ex ministro de Desarrollo Social de Scioli, Martín Ferré y el ex funcionario de Aníbal Ibarra, Federico Sánchez.

MC