El Gobierno oficializó las designaciones de los directores del Banco Central y el Nación

El Gobierno aceptó este jueves 19 de diciembre las renuncias de los tres directores del Banco Central de la República Argentina de la gestión anterior que quedaban, y designó por decreto a cuatro nuevas autoridades. Con Miguel Ángel Pesce como presidente del organismo, el oficialismo completó los 5 miembros que necesitaba para obtener quórum.

A través del decreto 43/2019, este jueves se nombró a Zenón Alberto Biagosch, Claudio Martín Golonbek, Claudia Berger y Betina Susana Stein como directores, “para completar un período de ley que vencerá el 23 de septiembre de 2022”.

De forma previa y por medio de la resolución 39/2019 se aceptó las dimisiones de Enrique Szewach, que se desempeñaba como director del Banco Central, Fabián Horacio Zampone, exdirector y Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, y Francisco Eduardo Gismondi, exdirector y de Vicesuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias. Además, se solicitó al Congreso que incluya las designaciones en el temario a tratar durante las sesiones extraordinarias.

Pesce, flamante Presidente del Banco Central, dio días atrás definiciones a PERFIL sobre la economía y aseguró que bajar la inflación no es fácil porque en el país "no sobran dólares", aunque admitió que tiene buenas expectativas para 2020. "No es que la inflación va a bajar verticalmente el año que viene. Aunque soy optimista y espero que las cifras del año que viene sean mucho más bajas que las de este", advirtió al ser entrevistado por Jorge Fontevecchia en su ciclo Periodismo Puro.

"La inflación no es un fenómeno exclusivamente monetario y no toda expansión monetaria genera inflación. Depende de las condiciones en las cuales se encuentra el mercado. Esto es así", afirmó el economista, quien aseguró que "con una inflación mucho más moderada que la de este año va a aumentar la cantidad de dinero, especialmente si aumenta el consumo de los sectores de más bajos ingresos".

Por otro lado, el Banco Nación también cambió sus autoridades y designó a Eduardo Hecker en lugar de Javier González Fraga, y a Matías Tombolini como vicepresidente de la institución. “Acéptase, a partir del 16 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el Licenciado en Economía D. Javier Antonio González Fraga al cargo de Presidente del Banco de la Nación Argentina”, detalla el decreto 44/2019.

Hecker viene del riñón de Matías Kulfas, con quien mantiene un estrecho vínculo laboral y personal. Fue presidente del Banco Ciudad y en 2006 pasó a encabezar la Comisión Nacional de Valores. En tanto, Tombolini fue este año candidato a jefe de Gobierno porteño por Consenso Federal. Su arribo al Nación corrobora las conversaciones de Roberto Lavagna con el Gobierno nacional.

