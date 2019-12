Martin Guzmán: "La ley de solidaridad es clave para implementar un plan macroeconómico"

Luego de una jornada caliente en el Congreso por la rosca política y los cruces por el megaproyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el ministro de Economía, Martín Guzmán, salió a explicar las medidas con las que el Gobierno busca salir de la emergencia económica. "Es una ley que resulta esencial a fines de empezar a resolver esta crisis tan profunda", inició el funcionario nacional en el programa A Dos Voces que se emite por la señal televisiva TN.

Durante todo el día, varios ministros, entre ellos el propio Guzmán, pasaron por el de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación General de la Cámara de Diputados a explicar la ley ómnibus que declara nueve emergencias solicitadas por el presidente Alberto Fernández. Por allí pasaron Guzmán, Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Claudio Moroni (Trabajo), Ginés González García (Salud), Daniel Arroyo (Desarrollo Social) y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

"La ley contiene un conjunto de medidas que son clave para poder implementar un programa macroeconomico y proteja a los argentinos en condiciones de vulnerabilidad", señaló a TN. En esa línea, aseguró que "el país vive una crisis bien profunda, es una situación muy dramática y lo que hay que hacer es frenar la caída". "El PBI pasó de estar estancado a una caída libre", remarcó el ministro.

Martín Guzmán: "Esto no es un ajuste"

"Esto no es un ajuste", aclaró Guzmán en un contexto en el que la oposición pone fuertes reparos a que la ley se trate en Diputados y durante el día trascendieorn varias maniobras de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos con el objetivo de dar o no quórum para tratar la ley.

"Estamos recomponiendo la situación de quienes más perdieron. Cuando a la economía Argentina le va bien todos se tienen que beneficiar. Argentina tiene un presupuesto que no representa la realidad", declaró. En esa línea, dio indicios sobre la nueva fórmula que planean para las jubilaciones: "La nueva fórmula para las jubilaciones debe ser para compartir el crecimiento".

"No vamos a hacer una expansión brutal financiada por el Banco Central", lanzó dejando en claro que la idea no es emitir dinero. Asimismo, recalcó que "en 2020 no habrá ajuste del gasto".

En cuanto al impuesto al dólar del 30%, argumentó: "La economía no ha generado dólares. Para consumir más dólares hay que generar más dólares. Todo está en dólares pero Argentina no produce dólares. El 30% al dólar es distinto a una devaluación". "Se siguió un modelo económico que no funcionó en ningún lugar del mundo", aseguró Guzmán disparando contra el gobierno de Mauricio Macri. "Lo que vamos a hacer es para bajar la inflación de manera efectiva", expresó.

Martín Guzmán: "Todo está en dólares pero Argentina no produce dólares"

Sobre el tema de la deuda con el FMI y los acreedores, argumentó: "En 2016 hubo mucho optimismo sobre Argentina en el mercado de deuda. Apostaron a eso, pero Argentina no generó la capacidad de pago. El Gobierno anterior entendió que no generó esa capacidad de pago y buscó el reperfilamiento. Estamos en conversaciones para tener políticas de deuda que nos den un alivio para que la economía se recupere".

"No hay país del mundo que pueda refinanciar sus deudas con el riesgo país que tenemos. No se puede pagar en estas condiciones, pero sí si la economía se recupera. Buscamos no estar asfixiados por la deuda en este tiempo", agregó.

También hizo referencia a los servicios como luz, gas y agua. "Hay que tener un balance entre proteger a la población que ha sido desprotegida. En Argentina ha habido una masiva destrucción de empresas y de empleo. Es importante dar un respiro y tener un esquema racional y que garantice la producción de energía".

Por último, explicó la situación de las retenciones a las exportaciones de granos del campo. "Hay una realidad, tenemos una situación económica dramática. Tener una economía que funciona bien es necesario para todos los sectores, también para el agrícola. No estamos yendo a confrontar, es fundamental para la consistencia macroeconómica", dijo.

Y concluyó: "Se anunció no un aumento directo, sino un aumento de los topes. Reconocemos que es un sector estratégico e importante. Valoramos fuertemente al sector".

Otras frases destacadas de la entrevista

"Cuando el mercado aprenda lo que es Alberto Fernández la expectativa va a mejorar. Hay una crisis muy profunda que afectó a los sectores más vulnerables. Y dadas las restricciones y prioridades, tenemos un plan para que todo sea más consistente".



"Si queremos resolver la crisis, tiene que haber solidaridad. Estamos siendo responsables en lo fiscal. Se perdió el acceso al financiamiento y el riesgo país está a niveles prohibitivos. No vamos a hacer una expansión fiscal brutal financiada desde el Banco Central y eso fue bien recibido".



"La ley tiene un conjunto de medidas para implementar un programa macroeconómico consistente que cambie las condiciones de partida para que la Argentina se desarrolle de forma sostenible. El país vive una crisis profunda y dramática y hay que frenar la caída".



"La economía no generó dólares. Anteriormente se disimuló esa falta tomando deuda, pero ahora no se puede más. Para consumir más dólares, hay que generarlos".



"Durante el gobierno anterior se hizo algo muy grave con los jubilados. En el único año en que la economía creció, se decidió no compartirlo con los jubilados y se cambió la fórmula para que no perciban el aumento que iban a percibir. Hay 180 días para tener una nueva fórmula que tiene que ser consistente y que comparta el crecimiento. Cuando a la economía le va bien, todos se tienen que beneficiar".



"No estamos yendo a confrontar. Es el sector que más generó divisas y es fundamental para la consistencia macro. No es un aumento directo sino de topes, para tener posibilidad de redefinir (las retenciones). Las medidas van a suceder luego del diálogo con el sector".

E.D. / D.S.