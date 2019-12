Dólar, deuda y jubilaciones: las 10 definiciones económicas de Martín Guzmán

El ministro de Economía Martín Guzmán brindó una conferencia de prensa este martes 17 de diciembre en la que detalló las últimas medidas económicas del Gobierno de Alberto Fernández. El flamante titular del Palacio de Hacienda anunció que la compra de dólares para atesoramiento pagará también el impuesto del 30% para los consumos en el exterior, que sin embargo no alcanzará a las importaciones con destino productivo. Además, se refirió al nuevo aumento de las retenciones y defendió el bono a las jubilaciones como compensación por los cambios en la fórmula de aumento de los haberes.

Entre los detalles de las nuevas medidas, el funcionario brindó numerosas definiciones de política económica. Guzmán cuestionó la herencia que recibió del gobierno de Mauricio Macri, en particular respecto a la deuda externa, al "descalabro en el sistema de seguridad social" y a las tarifas. "No somos imprudentes y venimos a traer tranquilidad", sostuvo el ministro, que no obstante prometió cuidar el frente fiscal. "Si no hacemos nada, los problemas fiscales se van a agravar", sostuvo.

A continuación, las principales frases de la conferencia de prensa de Martín Guzmán:

"Este proyecto de ley es el primer paso para resolver la crisis económica y social que está atravesando la Argentina en este momento. Buscamos con ello que la economía argentina deje de caer mientras protegemos a los que ya no se les pueden pedir más esfuerzos". "Hubo un gran descalabro en el sistema de seguridad social en los últimos 4 años, lo que se hizo con los jubilados es grave. El único año en el que la economía creció el aumento, no se compartió con los jubilados. El sistema actual no protege a la población jubilada ni al país. Tomaremos 180 días para sustituir una fórmula que estaba pensada por una economía que iba a crecer que tiene que ser consiste y razonable. Pero en ese periodo lo que haremos es proteger a los jubilados que están en mayor vulnerabilidad". "Si no hacemos nada, los problemas fiscales se van a agravar. No podemos permitir que el déficit crezca porque no tenemos cómo financiarlo. Y si dejamos crecer y recurrimos a emisión monetaria eso sería desestabilizante. No somos imprudentes y venimos a traer tranquilidad". "El país se endeudó brutalmente en los últimos 4 años pero no utilizó esa deuda para generar mayor capacidad productiva que nos permita hoy contar con las divisas para sostener niveles de gastos altos en dólares. En ese contexto, que no hay dólares, imponemos un impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria, un 30 por ciento a la compra de divisas y el 70 por ciento de la recaudación de ese impuesto estará destinado a financiar la seguridad social y el resto para obras de infraestructura y vivienda". "En ese contexto de una crisis económica y social tan profunda necesitamos de la contribución de todos los sectores que pueden contribuir a resolver la crisis. Esta administración reconoce la importancia estratégica del sector agropecuario que ha sabido exhibir dinamismo en la generación de divisas y que es muy importante para el desarrollo de Argentina. Pero al mismo tiempo necesitamos estabilidad y por lo tanto lo que planteamos es iniciar un diálogo sobre la base de nuevas condiciones para modificar el esquema de retenciones". "Quien está ahogado por la deuda necesita alivio. Lo que estamos haciendo con estas medidas es disponer un plan para que esas empresas tengan alivio y nuevas condiciones que les permitan producir y volver a crecer y generar trabajo". "Fue de un enorme deterioro, se agravaron las situaciones que tenían que ser resueltas. Se afectó muchísimo a la situación de la gente y de las empresas y contribuyó al deterioro productivo que vive la Argentina hoy. Tenemos 180 días para cambiar el esquema tarifario, que tenga un balance adecuado entre los objetivos de protección social, condiciones adecuadas para la producción y condiciones que fomenten la inversión en energía. Planteamos un plazo máximo de 180 días y trataremos de resolverlo lo antes posible en función de cómo evolucione la economía en general y la situación social. En ese esquema y en ese plazo máximo de 180 días se mantiene la postergación de los aumentos tarifarios. "Si no sacamos al país de esa situación, si quisiéramos forzar algo que no se puede —que es pagar unos niveles de deuda que son insostenibles sin unas políticas de deuda adecuada— la situación empeoraría; por eso necesitamos unas políticas deuda que estén alineadas con el objetivo de la recuperación económica. Hay que definir cuál es el sendero de resultados fiscales primarios y comerciales que son consistentes con una Argentina que frena la caída y que se pone de pie, y que sí genera capacidad de repago para hacer frente a los compromisos que asumamos". "El cepo fue puesto en un momento de gran ansiedad económica y nosotros buscamos es tranquilizar a la economía Argentina. Esto forma parte de un plan integral en el cual iremos dando pasos en función de cómo vaya evolucionando la economía por lo que haya un cambio en ese sentido la economía se tiene que tranquilizar". "Tiene que haber conversaciones sobre la base de la buena fe, entendiendo cuál es la capacidad del país para poder servir sus deudas en un contexto de recuperación económica, entonces la cuenta precisa que determina cuál es el perfil de deuda sostenible implica definir cuál es secuencia de resultados primarios fiscales y comerciales consistente con una economía que se recupera".

