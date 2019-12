Economistas debatieron sobre inflación y deuda: "Argentina es un enfermo casi terminal"

En el marco de la Conferencia Internacional de Economía y Finanzas CIEF 2019, organizada por el Banco Ciudad, la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y el Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros (CLAAF), un grupo de economistas destacados consideraron que la deuda y la reducción de la inflación se posicionan como los desafíos principales para que la Argentina pueda recuperar el crecimiento.

En ese contexto, el economista Guillermo Calvo consideró que la Argentina "es un enfermo en una situación casi terminal" por lo cual "hay que cuidarlo" y consideró que "primero hay que pacificar el país y dejar el crecimiento para mañana o pasado". "La palabra crecimiento me da miedo, prefiero que se hable de recuperación", sostuvo y señaló que "es posible crecer rápidamente a través de arrancar una demanda de consumo".

No obstante, el economista advirtió que "hay que tener cuidado con ese tipo de políticas porque se puede terminar profundizando la crisis". En ese sentido, afirmó que "si se quiere crecer hay que ver la manera de que a uno le presten más dinero o que venga gente a hundir capital a la Argentina". Por último, remarcó que "sería bueno poder exportar", y consideró que "para poder hacerlo, se requiere de capital y de bajar el impuesto a las exportaciones".

Por su lado, el director de Econviews, Miguel Kiguel sostuvo: "Es difícil pensar que vamos a una baja fuerte de la inflación en el futuro cercano", aunque remarcó: "Estamos lejos de una economía hiperinflacionaria".

"La inflación vino subiendo en escalones, pero ahora no hay evidencia de que se trate de un proceso explosivo", afirmó, al tiempo que consideró que "la Argentina no tiene un problema de solvencia" y precisó que "la deuda neta se ubicará en torno a US$ 212.000 millones en 2019, es decir, equivalente a 50% del Producto Bruto Interno".

En cambio, el decano de la Escuela de Gobierno de la UTDT, Eduardo Levy Yeyati, señaló: "Uno de nuestros problemas relativos a la deuda pública tiene mucho que ver con nuestra incapacidad de generar dólares y nuestra baja capacidad de exportar". "Si el Banco Central no puede ni de manera remota anclar expectativas de inflación, lo que queda es intervenir directamente", estimó.

De ese modo, puntualizó: "Esta política permite ganar tiempo, seis meses", por lo que aseguró que se deben "realizar reformas políticas y fiscales". Respecto de la deuda, analizó: "Tanto el Gobierno, como los acreedores y el FMI quieren evitar la posibilidad que entre en la negociación gente que está más interesada en litigar que en cobrar".

Por último, el director ejecutivo de Quantum Finanzas, Daniel Marx, enfatizó: "Si una economía no funciona, cualquier quita o alivio de la deuda vuelve a chocar con la restricción de cómo se hace esto sostenible". "En los últimos años, la Argentina ha estado acumulando más deuda que crecimiento de su PBI", alertó.

