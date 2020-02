Derogan el decreto que había firmado Cambiemos y permitía importar residuos

El Gobierno derogó este viernes el decreto que permitía la importación de residuos, firmado durante la gestión de Mauricio Macri, y advirtió que durante los tres meses que estuvo en vigencia "ingresaron 40 mil toneladas" de desechos.

A través del Decreto 148/2020, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dio de baja un decreto y una resolución conjunta que autorizaba el ingreso de residuos para destinarlo a la industria.

Asimismo, la norma estableció que los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Desarrollo Productivo deberán formular dentro de los próximos seis meses "una propuesta normativa para regular la temática, que promueva una gestión integral de los residuos en el marco de una economía circular".

"La derogación tiene mucha importancia. Tenemos una situación bastante indigna con los basurales a cielo abierto y un mal tratamiento de la basura en general y ese decreto era un despropósito", sostuvo el titular de la cartera ambiental, Juan Cabandié.

En declaraciones a El Destape Radio, el ex diputado nacional destacó que "no había razón alguna para importar residuos" y señaló que en los tres meses que la norma estuvo en vigencia "ingresaron 40 mil toneladas de residuos" como cartón corrugado, papel, caucho, etc. "Era indigno y era la puerta de entrada a importar residuos peligrosos", concluyó.

La derogación fue celebrada por la organización ecologista Greenpeace, que sostuvo que la norma "no sólo era inconstitucional, ya que implicaba una clara violación al principio de no regresividad ambiental contemplado en el artículo 41 de la Constitución, sino que también era ilegal bajo el derecho internacional y suponía un riesgo para el ambiente, la salud y las fuentes de trabajo asociadas al reciclaje".

"Es una gran medida, Argentina no podía convertirse en el basurero del mundo. Lo que realmente hay que atender es el gran problema socio ambiental que generan los residuos en nuestro país. En la actualidad, no podemos gestionar los propios desechos que generamos, por lo que recibir más de otros países resultaría irrisorio", sostuvo Leonel Mingo, coordinador de la campaña de clima y energía de Greenpeace Argentina.

La organización consideró que se debe implementar un correcto tratamiento de residuos en el país, que incluya la separación, recuperación, reciclaje y compostaje; y que descarte técnicas nocivas para el ambiente y la salud, como la incineración de residuos.

J.D. / C. P.