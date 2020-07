Dictan falta de mérito para Blaquier

La Sala I de la Cámara Federal porteña dictó la falta de mérito al ex funcionario José María Blaquier, ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. El ex funcionario estaba procesado por orden del juez Sebastián Casanello en el marco de una causa por supuestas irregularidades cometidas en 2016, cuando el organismo oficial suscribió obligaciones negociables de las empresas Arcor SA y Cablevisión SA. La causa es uno de los casos de presunto conflicto de intereses de ex miembros del gobierno macrista que aún están bajo investigación en los tribunales federales.

Blaquier había ocupado cargos en ambas empresas privadas antes de llegar a la función pública, en diciembre de 2015. Estaba imputado por no haber informado de su vínculo anterior con las compañías beneficiadas por las decisiones del FGS y por no haberse abstenido de participar de esas decisiones, según el expediente.

La fiscalía había determinado que Blaquier habría tenido un particular interés por beneficiar a estas empresas y no a otras que según la investigación ofrecían mejor tasa de interés.

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi ordenaron la falta de mérito y solicitaron más pruebas para determinar la responsabilidad supuesta de Blaquier, quien siempre negó haber cometido irregularidades en pos de beneficios de privados. El camarista Mariano Llorens entendió que no había delito y pidió su sobreseimiento.