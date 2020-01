Brancatelli funcionario: "No elegí a dedo un municipio para meterme como una cueva"

por Anabella Gonzalez

Diego Brancatelli, periodista y reconocido popularmente por su rol como panelista en el programa Intratables y su militancia kirchnerista, tendrá un cargo en la Municipalidad de Pilar: será Coordinador Ejecutivo de la Secretaría General del municipio y realizará tareas vinculadas al área institucional y deportiva. La noticia generó fuerte repercusión en redes sociales. Algunos lo acusaron de acomodarse en un cargo. Otros lo defendieron. PERFIL lo entrevistó. "No elegí a dedo un municipio para meterme como en una cueva", dijo.

También se refirió a los nombramientos de Sandra Russo y Marcelo Figueras, la primera periodista y el segundo escritor, en la función pública. Los tres comparten una simpatía declarada por el Frente de Todos y en particular por el kirchnerismo.

Brancatelli se mostró "sorprendido" por el impacto que su designación "generó en algunos medios": argumentó que hace tiempo trabaja en proyectos de fortalecimiento y desarrollo de los clubes de barrio de Pilar y que ahora se ocupará de eso de manera oficial. "La sorpresa en los medios nacionales es porque no conocen mi pasado ni mi trabajo", aseguró en diálogo con PERFIL.

"Me mudé a Pilar en 2003, con Federico (Achával) hace años que vengo laburando, no es que estaba en Palermo tomando una cerveza en la esquina del canal, y elegí a dedo un municipio de los 135 para meterme como una cueva", dijo. En el Club Atlético Ituzaingó, donde es vicepresidente primero, desarrolló un modelo de ciudad deportiva que -sostuvo- se puede replicar en otras instituciones deportivas municipales. "A Federico le ofrecí un proyecto de desarrollo, coordinación y apuntalamiento de clubes en Pilar", explicó a este medio, y aclara que su carrera periodística seguirá tal como hasta ahora, porque ambas funciones "no son incompatibles", manifestó.

Gracias @federicoAchaval x confiar en mí y delegarme semejante responsabilidad.

Juntos vamos a trabajar para fortalecer y desarrollar los Clubes de barrio, el Deporte y trabajar como lo venimos haciendo hace años. Vamos a recuperar los derechos de los Argentinos y los Pilarenses pic.twitter.com/Q3zz3Skus7 — Diego Brancatelli (@diegobranca) January 8, 2020

—¿Cuál va a ser tu rol en Pilar como Coordinador ejecutivo de Secretaría?

—Esto es un laburo de mucho tiempo, soy vicepresidente de un club, desarrollé un modelo de ciudad deportiva que se puede replicar tranquilamente. Le ofrecí un proyecto de apuntalamiento, coordinación, desarrollo de clubes de barrio en Pilar. Lo que voy a hacer es eso.

—¿Sería una actividad orientada a lo social?

—Si, pero es mucho más amplio. Lo que más le importa a Federico es el trabajo social en los barrios, y vemos que el club es una buena salida y contención para chicos de la calle. Hoy los clubes no son solo deportivos sino que funcionan de merenderos, desayunadores. Darle actividad deportiva a los chicos es un desafío enorme, los clubes están en un estado paupérrimo y no pueden pagar ni la luz ni el gas, o el agua. También mi tarea va a ser ayudarlos a tener la personería jurídica, trabajar en la infraestructura, poner en valor lo que esté en desuso como un microestadio para 5000 personas, generar seis nuevos polideportivos, natatorios, y decenas de otras cosas.

—¿Con el municipio y el intendente, Federico Achával, ya habían hablado de una desingación en caso de que ganara las elecciones, o surgió después?

—Si, no es nada nuevo, soy un personaje público y vengo publicando durante los últimos dos años actividades que vengo desarrollando en Pilar y en muchas cosas lo acompañé a Federico. Estas ideas las veníamos pensando en 2018 y 2019, y que en caso de ser gobierno los íbamos a poner en juego. Federico ganó, yo siempre estuve con él, lo único que vamos a hacer es seguir trabajando en lo que habíamos pensado, en transformarle la vida a la gente.

—¿Pensas seguir con el periodismo, o vas a dedicarte únicamente a esto?

—Mi vida sigue siendo normal, como hasta ahora. No es incompatible con el periodismo, no soy el secretario de Comunicación de la Nación. Es un rol más social, y creo que muchos tendrían que comprometerse en cambiar la vida de las personas y laburar para que las cosas mejores. No creo que las autoridades del canal crean que es incompatible, porque si no no hubiese laburado todos esos años ahí. Nunca negué mi compromiso y mi militancia, de hecho me castigaron por eso. Abiertamente siempre sostuve que hay que involucrarse en política, hoy miércoles fue igual que cualquier otro día, el nombramiento no es una sorpresa, porque hace tiempo que vengo trabajando en eso, me sorprende la sorpresa de los medios de comunicación

"No noté cierto revuelo en los medios cuando Nicolás Dujovne, columnista de TN, pasó a manejar las cuentas públicas de nuestro país", dice Brancatelli

—Otros dos periodistas, Sandra Russo y Marcelo Figueras, también serán funcionarios en la Provincia de Buenos Aires, ¿cuál es tu opinión?

—Sandra va a trabajar en cuestiones de género, independientemente de que la cataloguen como de 678 es una periodista, escritora y una ciudadana como todos nosotros, que hace tiempo viene trabajando en esa materia, y desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires consideran que está capacitada para ese lugar y me parece perfecto. No noté cierto revuelo en los medios cuando Nicolás Dujovne, un columnista de TN, pasó a manejar las cuentas públicas de nuestro país, y sin embargo ahora parece que para algunos medios no tenemos la capacidad de ocupar roles en el Estado.

—¿Tenés el objetivo futuro o a corto plazo en una carrera política, en alguna función en particular?

—Hoy por hoy sólo pienso en acompañar a Federico Achával. Lo mío, para más adelante.

—¿Qué expectativas tenés con esta designación y con el rol que vas a ocupar?

—Estoy orgulloso, tengo un compromiso con los que menos tienen y lo sigo sosteniendo. Todo aquel que quiera comprometerse, participar sumarse y acompañarme serán bienvenidos, y estoy para lo que necesiten. Es lo más natural del mundo que personas que estén comprometidas seriamente con un proyecto ocupen el lugar que estén ocupando.

A.G./M.C.