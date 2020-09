Diego Santilli, tras la protesta de enfermeros: "Nuestro único límite es la violencia"

Noticias Relacionadas Incidentes entre la policía de la Ciudad y trabajadores de la salud en la legislatura porteña

Este 21 de septiembre, Día de la Sanidad, un grupo de enfermeros que trabajan en hospitales de la Ciudad de Buenos Aires se manifestaron frente a la Legislatura porteña para exigir mejores condiciones laborales. Los manifestantes terminaron chocando con la Policía cuando los efectivos frenaron el intento de ingreso al edificio. Al respecto, Diego Santilli resaltó que respetan "el derecho a manifestarse" pero, agregó: "Nuestro único límite es la violencia".

"Estamos analizando todas las imágenes, porque en esta Ciudad si hay algo que respetamos es el derecho a manifestarse de cada uno y nuestro único límite es la violencia. Ayer creo que quisieron ingresar manifestantes a la Legislatura, por lo que el personal de seguridad de la Legislatura pidió apoyo al personal policial. Estamos revisando las cámaras para ver en qué momento hubo alguna situación que no es la que corresponde", explicó el vicejefe de Gobierno porteño.

En diálogo con Radio Continental, el vice de Horacio Rodríguez Larreta insistió en que "el derecho a manifestarse existe y nuestras enfermeras son quienes han puesto el cuerpo todo este tiempo, y nosotros siempre sostenemos y agradecemos el trabajo que hacen todos los días. El tema se está discutiendo por los canales que se tiene que discutir".

Los trabajadores se habían acercado al edificio para entregar un petitorio y formalizar la solicitud de equipar a los hospitales públicos con los materiales necesarios para poder hacer frente a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, cerca del mediodía el personal policial formó un cordón e impidió el ingreso de los manifestantes.

VIDEOS: Policías reprimieron enfermeros en la Legislatura de la Ciudad

Entre otros reclamos, solicitan ser incluidos como personal de sanidad, tal como figuran los médicos y otros profesionales en la Ley porteña 6035: "Nos pegaron a los enfermeros, nosotros salvamos vidas", reclamó una enfermera. "Somos profesionales de la salud, no somos administrativos", protestó otra trabajadora de la sanidad que busca que su profesión sea incluida en la nómina de la salud.

Norma Romero, enfermera de la maternidad Sarda, fue una de las personas que resultó lastimadas, tras recibir un golpe en la cabeza que le originó un corte. "Estaba hablando con la legisladora Montenegro , cuando un equipo de hombres vinieron y me patearon la espalda, me empujaron y un policía de un golpe me abrió la cabeza", denunció la mujer.

DR/FF