Donald Trump le agradeció en X a una cuenta fake que se burla de Javier Milei

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó un insólito episodio este jueves en su cuenta de X (antes Twitter). Al respecto, el actual candidato republicano compartió una publicación en la que le agradecía a una cuenta fake con un nombre crítico hacia el mandatario Javier Milei.

“¡Gracias por darle me gusta a mi publicación! Te enviaré actualizaciones importantes sobre las elecciones en Carolina del Norte. Asegúrate de estar listo para votar por Donald J. Trump antes del 5 de noviembre”, se leía en el texto en el cual se etiquetó al perfil de @milei_mogolico.

La cuenta fake que mencionó el expresidente fue creada este octubre y cuenta con miles de seguidores, los cuales aumentaron luego del hecho. Se trata de un usuario que forma parte del Círculo Rojo Hagovero, perteneciente al universo de perfiles creados en torno a los formatos de Tomás Rebord.

"@JMilei, El Círculo Rojo te envía sus saludos", escribió el usuario citando la publicación de Trump. Incluso el propio Rebord le contestó, escribiendo: "Que el hagovero sepa que el hagovero puede", a lo que la cuenta mencionada agregó: "Fenómeno Barrial".

A pesar del error y los comentarios de los usuarios argentinos, la publicación de Trump todavía no fue borrada. Si bien hay algunas especulaciones sobre si el exmandatario es quien maneja su propia cuenta, hay quienes afirman que se trata de un bot que replica el mismo texto para todos los que le dieron "Me gusta" a su posteo, mencionando de manera particular a cada uno. En esa línea, no se trata del primer tuit con ese mensaje, aunque un dato llamativo es que esa serie de posteos no figuran dentro de su perfil, además de que al final del escrito se muestra una opción para "darse de baja".

No está especificada qué publicación es la que desencadenaría la respuesta del presunto bot. Sin embargo, a partir de la reciente actividad de Trump en X, podría tratarse de aquella sobre sus visitas a las zonas afectadas por el huracán Helene, que azotó con más fuerza a Carolina del Norte, ya que provocó inundaciones que generaron preocupación. Sumado a esto, se trata de un estado clave para las elecciones presidenciales, debido a que es uno de los estados más parejos.

MB / Gi