Superjueves político: dónde cierran sus campañas los precandidatos presidenciales

En el último día antes del inicio de la veda electoral, Macri, Castañeira, Espert, Lavagna y Fernández realizarán este jueves sus últimos actos de campaña en diferentes puntos.

Faltan tres días para la celebración de las Primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) que al no dirimir internas porque esta vez las fuerzas políticas presentan listas únicas, se convierten en una suerte de gran encuesta electoral nacional.

Mauricio Macri

El presidente Mauricio Macri, líder del frente Juntos por el Cambio, cerrará la campaña bonaerense de Juntos por el Cambio con la gobernadora María Eugenia Vidal en Vicente López, un distrito gobernado por su primo, Jorge Macri. Será a las 19 hs. en el Centro Asturiano, ubicado en Av. del Libertador 1081, en Vicente López, donde el domingo próximo se ponen en juego unos 10 millones de votos.

Si bien el oficialismo es superado por el peronismo en cuanto a intendencias en el conurbano, el Gobierno escogió un distrito afín, donde esperan volver a ganar este año. La provincia de Buenos Aires será clave una vez más en la elección del próximo domingo por su peso en el padrón nacional.

Este miércoles, Macri estuvo en la provincia de Córdoba, donde convocó a los cordobeses a volver a acompañar a Juntos por el Cambio en las urnas, al considerar que el próximo domingo "tienen mucha más responsabilidad que hace cuatro años".

"Ahora tienen mucha más responsabilidad que hace cuatro años. Tienen que volver a inyectar desde el centro del país esa energía arrolladora", subrayó Macri. “Este domingo se deciden muchas cosas, si avanzamos al futuro o volvemos al pasado, si seguimos dando batalla al narcotráfico, la delincuencia y la corrupción".

Alberto Fernández

El precandidato presidencial del kirchnerista Frente de Todos cerrará su campaña este jueves en en el predio del Orfeo Súperdomo, ubicado sobre Manuel Cardeñosa 3450 del barrio Alto Verde, de la ciudad de Córdoba. El acto se realizará a las 19 hs.

El exjefe de Gabinete estará acompañado por los principales precandidatos a diputados nacionales por Córdoba, entre ellos el presidente de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Eduardo Fernández; a la diputada nacional Gabriela Estévez y al jefe la Asociación Gremial de Empleados de Comercio (AGEC), Pablo Chacón.

La fórmula Fernández-Fernández encabezó este miércoles un acto multitudinario en el Monumento a la Bandera de Rosario donde exhibieron el apoyo de los gobernadores peronistas y reiteraron el objetivo de "volver a poner de pie a la Argentina", con críticas al modelo económico planteado por el Gobierno.

Este mismo 8 de agosto, el precandidato a gobernador de Buenos Aires por el Frente de Todos, Axel Kicillof, junto a su compañera de fórmula, Verónica Magario, y Cristina Kirchner, cerrarán su campaña a las 18 hs. en el Club Ferrocarril Oeste de Merlo, ubicado en Laprida 235.

Según NA, Cristina Kirchner no concurrirá el próximo domingo al búnker de campaña de su espacio para aguardar los resultados de las PASO, que estará en el centro cultural Complejo Art Media, ubicado en la avenida Corrientes al 6200, debido a que tiene que votar en Santa Cruz y no hay vuelos desde esa provincia a la Ciudad de Buenos Aires el domingo.

Manuela Castañeira

El frente de izquierda Nuevo MAS cerra su campaña presidencial el jueves a las 17:30hs con una caravana que irá desde Avenida Callao y Corrientes hacia el Obelisco porteño, y de la que participarán la cual Manuela Castañeira, precandidata a Presidenta, Miguel Ángel Forte, precandidato a Jefe de Gobierno porteño, Martín González Bayón, precandidato a gobernador bonaerense, y los precandidatos a Intendentes de más de 40 municipios bonaerenses, entre otros candidatos y candidatas.

“Estamos muy felices de esta gran campaña anticapitalista que se abrió paso y logró instalarse en la discusión nacional”, dijo Castañeira, la única mujer candidata a la presidencia. “En nuestras recorridas por el país percibimos que la hiperpolarización de la que se habla entre Macri y Fernández no es real. En amplios sectores de la sociedad hay mucho interés por lo que tenemos para decir desde la izquierda”.

“Los trabajadores nos han expresado que no quieren ninguna contrarreforma laboral y previsional, no quieren conformarse con lo menos malo”, dijo la exaliada de Nicolás Del Caño. “Hay mucho entusiasmo en nuestras propuestas anticapitalistas, feministas y socialistas para que la crisis no la paguen las y los trabajadores. También hay mucho reconocimiento a nuestra pelea incondicional por la legalización del aborto frente al intento de las otras listas de ocultar este reclamo”.

Roberto Lavagna (Consenso Federal)

El precandidato de Consenso Federal, Roberto Lavagna, cerrará su campaña en el Centro Migueletes, ubicado sobre la avenida Rodríguez Peña 2704 del partido de San Martín a las 12 del mediodía, apoyado en su compañero de fórmula, el gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, del precandidato a gobernador bonaerense, Eduardo "Bali" Bucca, y todos los postulantes de las listas legislativas de Consenso Federal.

En el tramo final de la campaña, el ex ministro de Economía intenta romper con la polarización para lograr un respaldo en las urnas que lo deje bien posicionado para las generales de octubre. Por esa razón, este miércoles, antes de su acto de cierre Lavagna remarcó que las PASO "son una especie de gran encuesta" y subrayó que "es el momento donde los ciudadanos pueden expresarse de manera libre, sin pensar en el voto útil".

En una ronda de entrevistas con radios del interior del país, Lavagna remarcó el pedido de los votantes de que en los comicios del domingo "expresen realmente lo que sienten" y agregó: "Va a haber una vocación de lo que quiere la sociedad". Junto a su propuesta de elevar el salario mínimo, vital y móvil para "reactivar el consumo" y empezar a recuperar la actividad económica, la idea de no apostar por el "voto útil" en las primarias será uno de los ejes del cierre de campaña del aspirante a la Presidencia.

José Luis Espert

El precandidato presidencial por el Frente Despertar, José luis Espert, encabezará este jueves, a partir de las 15, en Plaza de Mayo el cierre de la campaña de su espacio con un acto en el que simbolizará la "despedida al kirchnerismo y al macrismo".

El economista y su candidato a vice, Luis Rosales, estarán acompañado por los candidatos del Frente Despertar, en lo que será "una actividad corta pero concreta", dijeron sus voceros. "Mañana jueves cerramos nuestra campaña y nos despedimos de Macri y de Cristina. Te esperamos en Plaza de Mayo para que nos acompañes a dejar la vieja política atrás", convocó Espert en un video publicado en las redes sociales.

"Estoy asustado por lo que le pasa a la Argentina, por eso decidimos componer Despertar", dijo Espert este miércoles en Pergamino. "La Argentina llegó a niveles de pobreza donde la mitad de los chicos son pobres. Si seguimos así, en un tiempo va a tener la mitad de la población en la pobreza y va a ser considerada un país africano. El día que la Argentina llegue a eso, nadie va a invertir en la Argentina y todo el que tenga un peso acá, va a irse a invertir afuera".

