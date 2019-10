Eduardo Amadeo les deseó una "úlcera" a Dady Brieva y a Pablo Echarri

Al diputado de Cambiemos Eduardo Amadeo les deseó una úlcera a los artistas Dady Brieva y Pablo Echarri, que se quedaron con cierto sabor amargo porque la diferencia entre Alberto Fernández y Mauricio Macri fue menor a la esperada.

Amadeo se alegró con el malestar de sectores del kirchnerismo con el resultado final de la elección de este 27 de octubre, que en el escrutinio provisorio arrojó ocho puntos entre Fernández y Macri, algo poco previsible, dado que en las PASO la diferencia había sido mayor a 15 puntos.

El comentario de Amadeo, que se produjo anoche en televisión, tuvo origen en diferentes expresiones de Brieva y Echarri. Entrevistado por la emisora Radio Con Vos, Brieva había afirmado que los comicios lo dejaron con “sabor a poco”. Por su parte, Echarri, sostuvo: "Es un problema que tenemos nosotros los peronistas, siempre queremos ganar aplastando en términos de votos". Los dos artistas son arduos defensores del kirchnerismo y se esperaban una mayor diferencia entre los sufragios que cosechó Fernández contra el oficialismo, que logró reducir la distancia de 17 a 8 puntos.

El periodista Luis Majul le preguntó a Amadeo en su programa 4 días, que se emite por A24, por estas expresiones, a lo que el diputado contestó: “Peor para ellos, yo estoy encantado que estén así, que estén con tanta bronca, que hace mucho bien. Gracias al 40 por ciento Echarri está enojado y a mí me encanta, Brieva está enojado, Zaffaroni…”.

Sobre ello, el legislador oficialista prosiguió: “Son marginales a la sociedad esas expresiones de Zaffaroni, de (Mempo) Giardinelli, de Brieva. No entienden el espíritu y además está mal que lo hagan porque el país ha sufrido demasiado, tenemos mucha pobreza, tenemos muchos problemas para que alguien venga a decir esas cosas. Así que yo estoy encantado, ojalá tengan una úlcera, perdón por la grieta”.

Esta última frase generó una reacción negativa en Majul, a lo que Amadeo respondió: “Lo digo metafóricamente”. El periodista entonces planteó: “No me gusta. Perdón Eduardo, le voy a decir, eso es la grieta, ¿como les va a desear una úlcera”.

Mis declaraciones fueron insignificantes, dijo Amadeo a Perfil

Ante ese planteo, el diputado sostuvo: “Que se joroben, si tienen una úlcera porque está enojado con la democracia es su problema”. Majul le retrucó: “Se lo voy a decir con sinceridad, yo no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir, esto genera más grieta todavía”.

“No con Echarri, es mucho más importante el abrazo entre Macri y Fernández que lo que dice Echarri”, remarcó Amadeo. Tras agradecerle su presencia y reiterar que no compartía sus expresiones, el periodista concluyó la nota. Consultado por PERFIL sobre estas declaraciones, el diputado prefirió no ahondar en el tema. “Fueron insignificantes y no les quiero dar mayor importancia”, resumió.

B.D.N./M.C.