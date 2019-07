Eduardo Duhalde y la crisis que depuso a Fernando de La Rúa: "Él no sabía lo que pasaba"

Fernando de La Rúa, el expresidente que falleció este martes 9 de julio a los 81 años, sostuvo durante los últimos 17 años que su gobierno fue víctima de una “conspiración” o un “golpe” perpetrado entre otros por el Partido Justicialista. Eduardo Duhalde, líder peronista durante la crisis de 2001, afirma todo lo contrario: “La verdad es que De la Rúa no sabía lo que pasaba. Yo lo quiero mucho, es un buen hombre, pero no estaba bien”.

“Un estrés muy prolongado hacía que tomara remedios y no sabía muy bien lo que pasaba”, afirmó el exgobernador bonaerense en 2016 al ser entrevistado por el diario El País de España. “Tanto es así que cuando él renuncia había 32 muertos producto de haber declarado un estado de sitio innecesario, Y no dice una sola palabra sobre ellos. Pasados unos años dijo ‘porque no sabía’. Entonces, Argentina se hundía en una de sus peores crisis políticas, sociales y económicas de su historia. En medio de saqueos generalizados, De la Rúa declaró el estado de sitio el 19 de diciembre de 2001 y al día siguiente renunció. Casi 40 personas murieron en la represión policial.

“El gobierno de De la Rúa comenzó a tener inconvenientes que eran previsibles. Tenía un compromiso con la convertibilidad por 10 años, pero ya había muerto la convertibilidad, no existía, sólo había que firmar el certificado de defunción. La situación fue empeorando, De la Rúa no nos escuchó y llegó un momento en que hizo eclosión en la calle, en la gente, y Argentina estuvo al borde de una guerra civil. Unos cinco días antes del derrumbe la Iglesia nos convoca a De la Rúa, [Raúl] Alfonsín y a mí y le dijimos que estábamos con él si aceptaba cambiar, porque la situación era insostenible. Estaba como un boxeador como cuando le pegan una trompada”.

De la Rúa, que el 20 de diciembre de 2001 sepultó su carrera política definitivamente con su huida en helicóptero y con el corralito bancario, quedó como la figura emblema de la crisis. Sin embargo, a lo largo de sus últimos años de vida, sostuvo con firmeza que hizo lo que pudo y se vio atrapado entre dos frentes: por un lado el Fondo Monetario Internacional, que cortó el crédito a la Argentina, y por otro la oposición interna, que trabajó para destituirlo.

Consultado en 2016 sobre si el país estaba al borde de una guerra civil, el exmandatario respondió: “Eso lo dice Duhalde, porque a él le gusta aparecer como el que apagó el incendio. Pero eso lo produjo él, el peronismo armó un golpe de Estado con todas las características. Era más de lo que yo mismo me imaginaba. Casi dos meses antes de que esto se produjera empezó a circular la versión de que el peronismo venía por todo. Yo me enojaba y les decía ‘quiero información precisa, cómo lo van a hacer’, y nadie sabía nada”.

“Nada de eso era casual y fue trágico porque hubo muertos y heridos”, recordó durante una conversación con periodistas en 2003. “Mi llamado a la unidad fue rechazado, retaceado el apoyo de mi propia coalición y partido, por lo que entonces presenté mi renuncia el día 20. Lo hice para evitar violencia, preservar la continuidad institucional y posibilitar el arreglo internacional de las finanzas. Había cumplido sólo la mitad de mi mandato y asumo mi responsabilidad porque el primer deber de un Gobierno es realizar su proyecto, y el mío no pudo mantenerse”.

D.S./F.F.