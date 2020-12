Eduardo López: "Si la vacuna rusa no tiene datos suficientes tenemos que buscar otra"

El infectólogo asesor del comité de médicos que asesoran al gobierno de Alberto Fernández, Eduardo López, se refirió este sábado por la mañana a la polémica desatada de la vacuna rusa Sputnik V, que aún no está autorizada para adultos mayores de 60 años.

En declaraciones a Radio Mitre, López aseguró que "si la vacuna de Rusia no tiene datos suficientes tenemos que buscar otra vacuna, y si la vacuna es para mayores de 60, los rusos tienen que presentar los datos a la Anmat. Hasta ahora no nos sirve para vacunar a mayores de 60. Si no tenemos los datos, la vacuna rusa no se va a comprar. Lo que no nos sirva no se compra".

Y agregó: "Los datos de (Carla) Vizzotti es que están recopilando los datos de los mayores de 60, pero hasta el día de hoy está en el limbo, estoy de acuerdo en vacunar personal de salud y adultos mayores de 60, y hoy no podríamos hacer eso con los datos disponibles. Sólo con el personal de salud de 18 a 60 años".

Además, manifestó que la curva de casos de coronavirus está "estancada" y "no baja", por lo que pidió precaución para no "adelantar la segunda ola".

"Es evidente que la curva está estancada, no sigue bajando. Tenemos siete mil casos en todo el país de los cuales mil son en Santa Fe. Estamos autorrelajando las medidas, sin ninguna duda. La manifestación de Maradona, del aborto, acampes por hora, de River. La sociedad tiene que darse un baño de realidad porque sino se va a adelantar la segunda ola".

Más adelante, también en la misma radio, habló otro de los infectólogos que forman parte del equipo que asesoran al gobierno, Pedro Cahn, quien pidió a los políticos, especialmente de la oposición, que no metan a la vacuna en medio de la grieta política argentina: "Todos los políticos hacen política con la llegada de las vacunas. Tenemos problemas pobreza, desigualdad, les pido a los políticos que saquen del medio la política de un tema que es técnico, no es un debate de grieta", afirmó.

Asimismo, desmintió que la vacuna "no sirviera" para adultos mayores de 60 años, como se publicó en algunos medios: "Yo vi en la tele lo que dijo Putin, y dijo que no estaba aún autorizada, no que no servía la vacuna como publicaron algunos medios".

Por otro lado, celebró que haya "cuatro vacunas con más de 90% de efectividad a fin de año. Si me decías que esto iba a pasar en marzo, te hubiera dicho que era muy difícil, que sería muy optimista".

J.D. / M.C.