El argumento de Funes de Rioja para defender que 200 millones "no es una gran fortuna"

El vicepresidente de la Unión industrial Argentina (UIA) y titular de la COPAL, Daniel Funes de Rioja, expresó su rechazo el proyecto de ley del Aporte Solidario y Extraordinario que motoriza el oficialismo para obtener fondos en medio de la crisis económica.

El industrial realizó un análisis de la situación actual de Argentina a la que calificó de “compleja” y cuestionó la gestión de la Casa Rosada ante la emergencia: “No es la primera crisis de la Argentina y no tenemos los instrumentos adecuados para afrontarla. Cuando hay problemas que pueden repercutir en lo laboral, inmediatamente se recurre a la duplicación indemnizatoria y a la prohibición de suspensiones y despidos como si fuera una obsesión del empresario echar y no una actitud defensiva cuando no tiene otra alternativa”.

En esa línea, el abogado planteó: “¿Por qué no tenemos un seguro de desempleo que como en muchos países cubra no solo el riesgo de despido sino el de estas crisis?”. “¿Qué justificación hay para que alguien que se queda en su casa de licencia hace seis meses, sea del sector público o privado, cobre exactamente igual que una persona que va a trabajar, ¿dónde está la ética y la equidad de eso?”, manifestó en diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por FM Futurock.

En otro tramo de la entrevista, Funes de Rioja se mostró en contra del aporte solidario que impulsa el kirchnerismo para morigerar efectos de la pandemia: “Crear más impuestos a un país que tiene 38% sobre un alimento y sobre una bebida 47% meterle a la empresa o al accionista más costos es dos cosas. Primero, desalienta la inversión y el crecimiento. Y, segundo, crece la economía informal”.

El vicepresidente de la UIA dijo no estar de acuerdo con el impuesto a la riqueza al sostener que “eso no sirve”. “Tienen que hacerse políticas que desgraven la inversión, no que graben al que tienen para invertir, siempre y cuando se canalice a la inversión”, indicó.

Al ser consultado sobre las declaraciones del millonario Bill Gates que defendían que los ricos deben aportar su parte en este difícil contexto, el titular de la COPAL retrucó: “De Bill Gates debe haber cien en el mundo, estamos hablando de fortunas estratosféricas, no gente que tiene un poco más de patrimonio que el promedio. Y que además lo tiene en acciones de su PyME”.

Ante esa afirmación, el conductor Juan Amorín le respondió: “200 millones de pesos no es un poco más que el promedio”. A lo que Funes de Rioja argumentó: “Yo creo que sí, cuando uno lo tiene en activos físicos, en tierras de producción agrícola, en fábricas que tienen alguna tecnología no estamos hablando de grandes fortunas. Estamos hablando de gente que tiene un patrimonio afectado a la producción. Lamentablemente estas cosas terminan teniendo un efecto de disuasión a la inversión”.

Y añadió: “No lo tenés debajo de la almohada, lo tenés invertido y probablemente inmovilizado. Uno ya pagó impuesto sobre eso, de Bienes Personales”. “La ley de impuestos a los réditos en los años 30 también era por única vez. Yo no veo que otros sectores de la sociedad, cargos públicos en todos los niveles hayan hecho contribuciones patrióticas. Por otro lado, ¿hace falta eso o el reordenamiento de las cuentas del Estado para poder cubrir en emergencia las necesidades? Sobre todo cuando se ha hecho una renegociación tan exitosa de la deuda, que hay que aplaudirla que oxigena al Gobierno”, insistió.

B.D.N.