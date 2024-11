El conflicto por la reprivatización de la hidrovía

En línea con las reprivatizaciones que pretende, el gobierno libertario precisó los detalles para volver a licitar la hidrovía, por donde fluye el 80% de las exportaciones argentinas. El anuncio fue criticado duramente por el gobernador bonaerense, Axel Kicilof, quien lo calificó de inconstitucional y también pidió por la cesión de los permisos para realizar el Canal Magdalena para beneficiar a los puertos argentinos, en lugar de que los buques deban pasar por Montevideo como están obligados hoy.

El codiciado Río Paraná ya había sido concesionada por 30 años por Carlos Menem, con un contrato que venció en la gestión del Frente de Todos. Desde ese momento, el Estado se hace cargo de la administración y el control de la vía navegable troncal.

Nación ahora pretende desligar a la Administración General de Puertos de la gestión, con ofertas que abrirá para recibir hasta el 29 de enero. Los pliegos, que según fuentes oficiales tiene apoyo de provincias, permitirán aumentar la profundidad a 39 pies en algunos tramos, con la posibilidad de incluir nuevas zonas de fondeo y sobrepaso en cualquier momento del contrato.

Tras analizar la propuesta de concesión, la provincia de Buenos Aires denunció que los anexos no fueron publicados en el Boletín Oficial, además de que Nación ignora en el escrito las disposiciones del tratado del Río de la Plata firmado con Uruguay, lo que puede generar impugnaciones. Otro de los reclamos que enumeraron desde el gobierno bonaerense consiste en que no se realizaron los estudios hidro-sedimentológicos ni los de impacto ambiental que corresponden. “No obliga a llevar la profundidad, lo que implica una discriminación a favor del puerto de Montevideo en contra de los bonaerenses”, cuestionó Carlos Bianco, ministro de Gobierno de Kicillof. “En el nuevo contrato de concesión se aumentan y reducen las profundidades de dragado, pero no se ensancha en ninguna parte a pesar de que tiene una única vía”, advirtió.

En el acto por el Día de la Soberanía, el jefe provincial fue tajante con la negativa bonaerense. “A las provincias les corresponde el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Milei no puede privatizar nuestro río y darnos la espalda. Vamos a actuar en consecuencia porque es una violación a nuestra Constitución Nacional”, advirtió. “Si decimos soberanía económica, tenemos que entender que está lo del río, lo de los recursos naturales, está la soberanía cultural y científica. Pero todo eso se convierte en fuente de explotación y apropiación por unos pocos si la soberanía no viene acompañada por la justicia social. La provincia de Buenos Aires no va a dejar que se entregue la soberanía argentina. La patria no se vende”, enfatizó.

Desde Casa Rosada minimizaron la denuncia ante la consulta de PERFIL. Señalaron que durante los 12 años de las gestiones kirchneristas la vía navegable troncal “fue privada, incluso cuando él fue ministro de Economía y dependió de él. El formato jurídico que se propone estuvo durante todo ese período y nadie hizo el planteo de inconstitucionalidad”.

El histórico reclamo por el Canal Magdalena. En paralelo, Kicillof exige a Milei la obra para crear una ruta de acceso para buques que una directo al norte y el centro de Argentina con el resto del mundo. En la actualidad, al Río de la Plata se lo transita por el canal de navegación Punta Indio, que obliga a las embarcaciones a acercarse al puerto de Montevideo antes de poder dirigirse al de La Plata, Dock Sud, Ciudad de Buenos Aires o incluso los litoraleños.

El gobernador bonaerense pidió el traslado para hacer la obra pero, aclaró, “el Gobierno no nos los cede”. Desde Nación transmitieron a este medio que “hubo conversaciones informales donde se les dijo que sí, pero ellos no aceleraron”, lo que desmienten en Provincia.

A mitad de año Kicillof creó una comisión asesora para llevarlo adelante, pero aún no tienen el permiso. “Todavía hay muchos que no entienden por qué machacamos tanto con esto”, sinceró el jefe provincial. “Construir el Canal Magdalena es construir eficiencia, competitividad, más producción, más trabajo, pero es recuperar soberanía y no para nuestra Provincia, para toda la Argentina”, explicó.