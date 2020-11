El Consejo para la reforma de la Corte concluye su dictamen

El Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial creado por el Gobierno nacional presentará su dictamen con “propuestas y recomendaciones” el miércoles al presidente Alberto Fernández.

El consejo de expertos que hace ya más de tres meses viene trabajando en la reformas necesarias para la Justicia se desempeño en paralelo a la reforma judicial que el oficialismo envió al Congreso para reformar el fuero federal y que, hasta el momento, logró solo la media sanción en el Senado.

El informe final contará con recomendaciones sobre el buen funcionamiento de organismos como la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa y en principio no sugeriría modificaciones en el número de integrantes del máximo tribunal, como se especuló al conocerse su conformación.

También estudia el “sistema de juicios por jurados” y los “criterios para dar cumplimiento de la manera más eficaz al mandato constitucional” y el “modo de finalizar el proceso de transferencia de competencias en materia penal no federal a la Ciudad de Buenos Aires y la manera de reasignar funciones” al actual fuero Nacional en lo Criminal y Correccional porteño, tal como lo pidió el Poder Ejecutivo al crearlo.

Alberto Fernández evitó durante los últimos días referirse al eventual contenido del texto que recibirá el miércoles y resaltó que le “gustaría leer el informe antes de opinar”. Lo cierto es que las propuestas que pueda contener el dictamen “no son vinculantes”, por lo que el Presidente podrá tener en cuenta las que considere pertinentes para modernizar la Justicia pero no en forma obligatoria.

El dictamen que cierre el Consejo Consultivo tendrá que ser adoptado por la mayoría de la totalidad de sus miembros e incluirá, según corresponda, las disidencias y recomendaciones que cada integrante desee dejar planteadas.

De hecho, en la reunión del último martes del comité de expertos, que durante los últimos tres meses se reunió en forma ininterrumpida, se planteó una diferencia difícilmente reversible respecto a la cantidad de miembros que debe tener la Corte Suprema de Justicia.

Según se informó, uno de los once integrantes expuso su propuesta de ampliar el número de miembros de la Corte Suprema de los 5 actuales a 9, pero su postura no sumó apoyos, con lo que no habría consenso para avanzar en ese sentido.