El diputado Asseff y los sueldos de empleados: "Tienen que depositar un 10% para el partido"

Ante la denuncia del dirigente Daniel Vico, quien fuera su jefe de despacho, el diputado nacional, Alberto Asseff, de UNIR y parte del bloque Juntos por el Cambio, decidió responder ante PERFIL sobre la polémica sobre la donación del sueldo.

¿Por qué renunció su jefe de asesores?

No renunció, lo eché yo porque funcionalmente no servía. Nada más. Cuando fracasa una gestión funcionalmente se tiene que relevar, como ha pasado mil veces con los ministros, con funcionarios provinciales, con funcionarios de los intendentes, de todas las instituciones siempre hay la necesidad de producir un relevo.

Pero, concretamente, ¿cuál fue el motivo?

Nosotros necesitamos trabajar con extensión legislativa. Cuatro veces por semana tenemos que hacer un Zoom y abordar temáticas de interés general, convocar analistas en un tema y armar desde el despacho una actividad. Esa tarea necesita trabajo, producirla, convocar a los especialistas y después difundir para sumar a interesados. Eso no se hacía. En la tarea política, se hace armando un rompecabezas para el partido Unir. Se hace de manera artesanal, no hay que hacer nada que salga de la prudencia y él no tenía esas actitudes, mostraba falencias. Después de muchos años de trabajar conmigo, se fue desgastando la situación.

Pero denunció que se fue porque le exigían una parte de su sueldo

Está herido, y como le dimos cese a sus tareas, quiso sacar trapitos sucios al sol. Puso $8.000 a alguien del partido y eso es más transparente que el cristal. Lo tenía que aportar al partido porque la Carta Orgánica de UNIR, aprobada por ley, por la Cámara Electoral y el Poder Judicial (a través de la Cámara Electoral). La política se tiene que hacer con financiamiento, no tenemos financiación ni de empresas ni de corporaciones, lo hacemos todos a pulmón. Cuando hay cinco personas con funciones en un despacho, tienen que depositar un 10%.

Vico habla del 20%...

No es el 20, es el 10% que él mismo dice que depositó a un dirigente partidario. Ganaba $81.600 y depositaba el 10%. La Carta Orgánica plantea que cuando se asume un cargo cuya pertenencia se llegó desde el partido, derivado de esa pertenencia, se deben aportar al tesoro partidario el 10% de su remuneración. Yo nunca intermedié en los subsidios a dirigentes, es una transferencia directa: a los de Necochea, San Miguel, Bahía Blanca, Mar del Plata, Moreno, Misiones, Rosario. Es una caja que se forma con los aportes que hacen las personas que cobran y le transfieren a las personas que necesitan el apoyo partidario. Muchos de ellos a cargo de comedores, como Necochea, San Miguel y Moreno.

Vico planteó que se le exigía “una parte” de su sueldo

No hay un solo partido político que en su Carta Orgánica no tenga esa disposición. Los fondos de un partido político se forman legítimamente de aportes que hacen los afiliados, los que tienen cargos públicos propuestos por el partido, donaciones que se reciben y aportas públicos. Soy diputado de la provincia por la provincia de Buenos Aires, pero desde hace años el partido no recibe un centavo del Estado porque fuimos en una alianza con el doctor Rodríguez Sáa en 2011. En las PASO el representante de la alianza con Rodríguez Sáa cobró el aporte estatal para hacer la campaña y hacer las boletas. Cobró alrededor de $600.000, las boletas se imprimieron en San Luis, estuvieron en el cuarto oscuro, pero la factura nunca fue aportada por el representante de la alianza puesto por Rodríguez Sáa. Entonces, a pesar de todas nuestras alegaciones, la Justicia terminó castigándonos a nosotros por $700.000 a cada partido de esa alianza. Y desde allí todo lo que nos corresponde va a cuenta de esa deuda. Entonces, un partido sin financiación, cuando tiene una oportunidad de tener cinco personas designadas tiene que aportar para el partido, que no tiene un peso. Hay gente que sostiene comedores en nuestro partido que los sostenemos con siete mil u ocho mil pesos.

¿Lo echó a Vico como secretario General de UNIR también?

Está suspendido y el lunes se lo comunicamos a la Justicia Electoral, hasta que el Tribunal de Disciplina de UNIR decida.