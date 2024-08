El gobierno de Javier Milei se vio obligado a salir a bajarle el tono a las declaraciones personales de la canciller Diana Mondino, quien sostuvo en sus redes sociales que el ganador de las elecciones en Venezuela fue Edmundo González Urrutia, el candidato referenciado en la líder opositora María Corina Machado. Lo hizo en sordina, y con un comunicado formal por parte de la propia Cancillería.

“La República Argentina fue uno de los primeros países en rechazar y desconocer el resultado de la elección presidencial venezolana el 28 de julio. Las evidencias recogidas hasta el momento no han hecho más que confirmar esa posición”, sostiene el comunicado del Palacio San Martín, y agrega: “La República Argentina sigue con extrema atención y preocupación los acontecimientos en Venezuela a fin de pronunciarse en forma definitiva”.

El comunicado oficial fue producto de conversaciones entre la Casa Rosada y la Cancillería, para diluir el tono en el que la Ministra de Relaciones Exteriores se había expresado previamente sentando una potente posición.

Comunicado de Cancillería sobre Venezuela

“Luego de ya varios días de publicadas las actas electorales oficiales de Venezuela en: http://resultadosconvzla.com; Todos podemos confirmar, sin lugar a ninguna duda, que el legítimo ganador y Presidente electo es Edmundo González”, sostuvo la canciller en sus redes personales.

Con todo, lo expresado por la Canciller es en efecto lo que piensa el Gobierno, sin embargo, creen que fue a destiempo. “Se expresó mal”, reconocieron en la Casa Rosada ante PERFIL.

Y es que al Presidente le preocupa la situación de los asilados que ahora quedaron a cargo de la diplomacia brasileña, y sobre los que todavía no hay precisiones acerca de cómo abandonarán Venezuela.

Diana Mondino reconoció a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela

En total, son 6 las personas vinculadas a la oposición al chavismo y ligadas a Machado, que permanecen en la residencia en la que ahora flamea la bandera de Brasil.

Es por ello que por estas horas el Gobierno evalúa cuál será el momento indicado para salir a reconocer a González Urrutia vencedor, tal como lo han hecho otros países como EE.UU. a través del secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken. Incluso hay conversaciones para salir a marcar una posición conjunta con otros países.

Al mismo tiempo, el paso en falso dado por Mondino no haría peligrar su silla en el Gabinete. Y es que la canciller, es una de las funcionarias siempre más apuntadas. El diputado del PRO, Fernando Iglesias, quien sonó varias veces para ese cargo, no tendría chances de reemplazar a Mondino: y es que no cuenta con el beneplácito de Karina Milei, más allá de la buena sintonía y hasta los elogios que le dispensa el Presidente públicamente.

