El Gobierno reflota su agenda de proyectos legislativos

El presidente Alberto Fernández reflotó su intención de avanzar con varios de los proyectos legislativos que quedaron pendientes a causa de la emergencia por el Covid-19. El Consejo Económico y Social fue uno de los asuntos que estaba previsto tratar en sesiones extraordinarias, se postergó para marzo por falta de acuerdo y finalmente nunca se trató pero el mandatario pretende volver a poner en foco.

También puso en marcha la reforma judicial, un tema caliente que enfrenta a ambos poderes y la posibilidad de volver a debatir la interrupción voluntaria del embarazo, aunque este último con menor urgencia en su tratamiento. “Voy a mandar todos los proyectos que tengo; están listos y terminados para ser elevados. Si el Congreso puede funcionar y tratarlos bienvenido sea”, manifestó Fernández.

De acuerdo a fuentes del oficialismo, el proyecto de reforma judicial que está terminando de elaborar la secretaría de Legal y Técnica de Vilma Ibarra, junto la ministra de Justicia Marcela Losardo y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, ingresaría en dos semanas al Congreso pero llevará un largo proceso de discusión que hará demorar la llegada al recinto.

En primer lugar, el Presidente tiene intenciones de convocar a un consejo consultivo con expertos que lo asesoren sobre los puntos que hace falta reformar en el actual sistema judicial. Uno de los ejes sería la renovación de la Justicia Federal, con el aumento de jueces de esa categoría para quitar concentración en Comodoro Py.

“Revisar el tema judicial es ver una serie de cosas: el funcionamiento de la Corte Suprema. Hay toda una discusión sobre si tienen que ser más o si tienen que ser menos. Yo quiero aclarar que pienso que no debe aumentarse el número de jueces de la Corte, pero me gustaría escuchar a gente experta”, explicó el mandatario, quien indicó que no tiene intenciones de sumar magistrados.

En el Congreso también se hablaba de la posibilidad de generar un amplio debate con especialistas invitados a las comisiones a las que sea girado el proyecto del Poder Ejecutivo, pero esa modalidad no sería viable mientras se mantenga la pandemia y el sistema de reuniones virtuales.

En tanto, el proyecto para gravar las grandes fortunas por única vez, elaborado por Máximo Kirchner y Carlos Heller, también está listo y la condición para presentarlo era el éxito de las sesiones virtuales, y hubo buenas experiencias, tanto en el Senado como en Diputados, lo que indica que podría haber novedades en el corto plazo.