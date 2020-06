El kirchnerismo, tras las marchas por Vicentin: "Hay una Argentina del odio que las fogonea"

Eduardo Valdés, diputado nacional, se refirió este domingo a las manifestaciones y banderazos contra la expropiación de la empresa Vicentin, y consideró que hay una Argentina “del odio” que fogonea este tipo de movilizaciones. Pese a la cooperación entre sectores del oficialismo y la oposición, Valdés sostuvo que persiste "una Argentina marginal con mucho poder en los medios que quiere dividir".

"Vamos a aceitar mucho más el camino para tener más diálogo con la oposición, para no sembrar esta Argentina del odio que es la que fogonea este tipo de marchas como las que se hicieron ayer", manifestó el legislador en diálogo con Télam. Para Valdés, si bien desde hace un tiempo, sectores del oficialismo y la oposición “militan en una Argentina en la que se quiere trabajar juntos, aunque se piense distinto", aún persiste "una Argentina marginal con mucho poder en los medios que quiere dividir".

En esa línea, el diputado y hombre cercano al presidente Alberto Fernández opinó que "todos los sábados ensayan distintas consignas: que los funcionarios se bajen el sueldo, que se termine la cuarentena y haya libertad y ahora Vicentin; los actores son los mismos", analizó.

Vicentin y la economía de la grieta

En ese punto, el ex embajador ante el Vaticano aseguró que el Gobierno seguirá apostando a la unidad y a un trabajo conjunto con los gobernadores de los 24 distritos del país. "Nosotros sabemos que nuestro valor está en la unidad y en gobernar con las convicciones, y no salirnos de ahí; los profetas del odio pretenden generar grieta y toman desde los aparatos mediáticos, pero no podemos permitir una Argentina dividida por el odio", señaló.

En la misma línea se manifestó Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, quien consideró que las movilizaciones fueron "una imprudencia supina de muchos sectores", y expresó que fue "peligrosísimo” en el contexto actual de contagios donde se busca evitar que haya aglomeraciones de gente.

El dirigente de La Cámpora sostuvo que "más allá de la caracterización política, en términos sanitarios es una bomba lo que se ha generado", por los riesgos de contagio en medio de la pandemia de coronavirus.

Larroque señaló, en diálogo con Radio 10, que "la consecuencia de esa aglomeración la vamos a ver en los próximos días". El funcionario bonaerense consideró además que "las tapas de los diarios alientan este tipo de movilización".

Tras la propuesta de Perotti, Alberto insiste: "Los Vicentin se van a ir de la empresa, no hay marcha atrás"

En tanto, respecto de la situación de Vicentin, Valdés celebró que el presidente Alberto Fernández y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, "hayan decidido rescatar" la empresa y resaltó que “los propios dueños acudieron al Estado a pedir auxilio".

"Fue el propio (CEO de la empresa Sergio) Nardelli quien dijo que los bancos internacionales no los iban a refinanciar si no cambiaban la conducción", manifestó, como así también están a favor de la intervención "los 1458 productores de soja que le vendieron su producción a Vicentin y no cobraron". En ese sentido, Valdés explicó que para los productores la propuesta del gobierno “es una posibilidad de cobro".

La propuesta para resolver la situación de Vicentin, coordinada entre el Presidente y el gobernador Perotti, establece un nuevo órgano de conducción integrado por los dos interventores propuestos por el Poder ejecutivo, Roberto Gabriel Delgado y Luciano Zarich, al que se sumaría a Alejandro Alberto Bento, a propuesta de la provincia. Valdés dijo que espera que "el juez considere la propuesta del gobernador de Santa Fe lo más rápido posible para que se encarrile el rescate".

En relación al alcance de la intervención, el proyecto expone que "se trata de asumir las funciones de administración y representación, desplazando al directorio". Esta posibilidad que acercó el gobernador santafesino ya se venía trabajando en los últimos días, aunque se dio a conocer pocas horas después de que el juez de primera instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista, Fabián Lorenzini, restituyó la administración de la empresa Vicentin SAIC a sus directivos, por un plazo de 60 días, y otorgó el rol de veedores a los interventores designados por el Ejecutivo.

A.G./MC