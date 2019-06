El Padre "Paco" Oliveira criticó a Mauricio Macri: "Votarlo es pecado"

El sacerdote Franciso "Paco" Oliveira, cura del Grupo de Curas en la Opción por los Pobres y ex párroco de la Isla Maciel, opinó sobre la pobreza y la situación social. En ese sentido, consideró que "votar a Macri es votar la muerte", porque el gobierno actual

Ante la pregunta de qué es el macrismo para él, el cura fue determinante al decir que lo considera “una mentira”. “Para mí el macrismo es una mentira muy grande, porque muchísima gente, incluso en los sectores populares, los votó porque dijeron que íbamos a vivir mejor, que con este gobierno nadie iba a pasar necesidad de ningún tipo”, expresó.

“Uno veía los anuncios de la propaganda, y yo estuve a punto de votarlo. Si bien uno sabe lo que implica el neoliberalismo, te mostraban un mundo de fantasía”, sostuvo Oliveira respecto a la campaña. “Y hay gente que lo compró, con toda la honradez del mundo porque va todos los días desde su casita al trabajo sufriendo y diciendo, ‘bueno, voy a estar un poquito mejor’. En tres años la verdad es que hicieron un desastre en nuestra patria", argumentó el cura en diálogo con Luis Novaresio por A24.

Según la UCA, más de la mitad de los niños y adolescentes son pobres

En esa línea, el integrante del Grupo de Curas en la Opción por los Pobres habló de las críticas que recibieron los sacerdotes que reprobaron la gestión actual. “A los curas de nuestro grupo nos criticaron mucho, y quizás hasta con un poco de razón. Dijimos hace dos años que votar a Macri era pecado. Es un término muy teológico, pero si un gobierno lo único que hace es traer muerte y cada vez más muerte, los cristianos no podemos votar la muerte, el pecado no es solamente individual, hay un pecado social que es estructural”, aseguró.

Frente a la pregunta del periodista respecto de si sigue manteniendo la misma postura, el cura asintió. “Si, claramente sigo pensando lo mismo. Con todo respeto a Mirtha Legrand, pero creo que es la única que sigue diciendo que está todo mal pero que hay que seguir votándolo. Seguramente porque a ella le va bien. Ahora, yo creo que sería de tonto que los sectores populares lo voten, porque abrimos la heladera y no tenemos nada adentro. Claramente hoy, en los barrios, la gente no va a votar a Macri", manifestó el religioso.

Cura villero cuestionó las cifras del Indec: "la gente está desesperada" y "no puede pagar las tarifas"

Oliveira, señalado en oportunidades por ser un “cura K”. desestimó esas versiones y aseguró que “no es Macrista ni celebra misa con Sinceramente”, y reiteró que su crítica es hacia la situación actual de crisis la sociedad. "Mientras vea seres humanos que tiene necesidades voy a preocuparme por ellos y por cambiar un sistema que estructuralmente es injusto. El día que vea que el macrismo defiende y hace un mundo más justo, yo me hago macrista por así decirlo, pero a mí no me define ni el kirchnerismo ni el macrismo, a mi lo que me preocupa es lo que pasa en la realidad", aseguró.

A.G./FeL