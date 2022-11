El Presupuesto 2023 entró en el tramo final y hay debate en JxC

En un notorio contraste con la experiencia del 2021, el Senado logró dar dictamen en tiempo récord al proyecto de Presupuesto 2023 y en dos semanas estará listo para convertirse en ley.

En el oficialismo pero sobre todo en el ala parlamentaria cercana al ministro de Economía Sergio Massa, ex titular de la Cámara de Diputados, hay un clima de ansiedad por ver concretado el esquema parlamentario planteado desde un comienzo.

Sin representación de la Coalición Cívica en el Senado, Juntos por el Cambio deberá discutir puertas adentro si habrá una postura unificada o si en línea con lo sucedido en Diputados los radicales optaran por acompañar mientras que los referentes del PRO optaron por la abstención. Por el momento, solo se limitaron a mostrar su molestia por la ausencia de Massa en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde tampoco hubo desfile de funcionarios para dar detalles sobre los ingresos y egresos de sus respectivas carteras. También pedían que asista la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz, que no participó de la discusión en Diputados porque aún no había asumido, y del titular del BCRA Miguel Pesce.

El enojo fue aún mayor cuando vieron que Massa había compartido una reunión con los integrantes del interbloque del Frente de Todos, para dialogar sobre algunas de las políticas económicas del Gobierno y darles “letra” para el debate en comisión y en el recinto sobre el Presupuesto 2023.

“Fue una reunión en donde Massa explicó que vamos por el buen camino de la estabilización económica, pudimos consultar dudas en relación a temas de transporte, energía, obras públicas en el resto de las provincias. El 2023 va a ser mucho mejor que este año”, confió el senador Pablo Yedlin, uno de los invitados al encuentro con Massa.

Anabel Fernández Sagasti, senadora del FdT, le preguntó directamente al radical Víctor Zimmerman si tenían en sus planes votar el Presupuesto, como sucedió en la Cámara baja.

“Yo no estoy en condiciones de opinar por los 33 senadores de nuestro interbloque porque lo que nos puede significar a nosotros la satisfacción o alegría, quedó claro que a los amigos de Entre Ríos no les cae bien la tarifa diferencial. Es lógico que algunos senadores no les interese esta cuestión. Es probable que se vote diferente”, anticipó el chaqueño.

La tarifa eléctrica diferenciada fue precisamente motivo de discordia incluso en el seno del oficialismo, con el otorgamiento de beneficios para las 10 provincias del Norte Grande, que dejó afuera a distritos como Entre Ríos, que también lo considera necesario.

Por ese motivo es que el senador Eduardo Kueider no acompañó el dictamen, aunque no corre peligro su voto definitivo. “¿Cómo le explico a los entrerrianos semejante barbaridad y cuál es la lógica?”, se preguntó el legislador.